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Соленый арбуз: рецепт, который сохранит и улучшит вкус ягоды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимый арбуз можно есть не только летом - его можно закрыть на зиму
Любимый арбуз можно есть не только летом - его можно закрыть на зиму

Самый необычный рецепт самого необычного блюда!

Как только арбузы появляются на полках супермарекетов и базарах, ничего другого уже не хочется. Огромная ягода вкусна как самостоятельное блюдо, а еще из нее готовят вкусные джемы и даже необычное пиво! Но лето достаточно быстро проходит, а вместе с ним и сезон самой сочной ягоды. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы сохранить вкус арбуза даже зимой?

Вместе с "Це Смак" мы нашли выход — соленые арбузы в банках. Многим эта идея может показаться необычной, но стоит только попробовать — и все вопросы отпадут сразу же. Вместо разнообразных фруктовых джемов и варенья, вместо привычных закусок – кусочек соленого арбуза, и нотка свежего лета зазвучит в любое время года.

Как приготовить соленые арбузы.

Ингредиенты на 8 порций:

  • арбуз – 2 кг;
  • вода – 1 л;
  • уксус – 70 мл;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • соль – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте воду, сахар и соль. Массу кипятите на медленном огне 15 минут, после чего добавьте уксус.
  2. Арбуз нарежьте небольшими кусками, поместите в банку и залейте рассолом.
  3. Заверните банки и переверните их крышкой вниз. Укутайте и оставьте до охлаждения.

А зимой такие соленые арбузы можно пожарить. Попробуйте – и не пожалеете!

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#Рецепт #Арбуз #Готовим дома