Соленый арбуз: рецепт, который сохранит и улучшит вкус ягоды

Самый необычный рецепт самого необычного блюда!

Как только арбузы появляются на полках супермарекетов и базарах, ничего другого уже не хочется. Огромная ягода вкусна как самостоятельное блюдо, а еще из нее готовят вкусные джемы и даже необычное пиво! Но лето достаточно быстро проходит, а вместе с ним и сезон самой сочной ягоды. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы сохранить вкус арбуза даже зимой?

Вместе с "Це Смак" мы нашли выход — соленые арбузы в банках. Многим эта идея может показаться необычной, но стоит только попробовать — и все вопросы отпадут сразу же. Вместо разнообразных фруктовых джемов и варенья, вместо привычных закусок – кусочек соленого арбуза, и нотка свежего лета зазвучит в любое время года.

Как приготовить соленые арбузы.

Ингредиенты на 8 порций:

арбуз – 2 кг;

вода – 1 л;

уксус – 70 мл;

сахар – 3 ст. л.;

соль – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Смешайте воду, сахар и соль. Массу кипятите на медленном огне 15 минут, после чего добавьте уксус. Арбуз нарежьте небольшими кусками, поместите в банку и залейте рассолом. Заверните банки и переверните их крышкой вниз. Укутайте и оставьте до охлаждения.

А зимой такие соленые арбузы можно пожарить. Попробуйте – и не пожалеете!