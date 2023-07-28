Швидка заготівля: як зберегти чорницю на зиму

Згадуйте про літні сонячні дні за допомогою улюбленої ягоди

Чорниця не тільки має цілющі властивості, має ще неймовірний смак. Що може бути кращим, ніж приготувати таку ягідку у власному соку на зиму? Мало того, що ви зможете насолоджуватися ягодою в холодні зимові вечори, так ще й використовувати її для домашньої випічки.

Чорниця та мінімальна кількість цукру – все, що потрібно для цього рецепту від Shuba. Таку заготівлю може приготувати кожен буквально з нуля. Ягоди залишаться свіжими, ароматними та насичено-солодкими. Цей рецепт дозволяє соковитій чорниці повністю розкритися і віддати весь свій аромат. Одна умова – баночки з чорницею потрібно зберігати в холодильнику.

Як приготувати чорниці, перетерту з цукром

Інгредієнти на 4 порції:

чорниця — 1 кг;

цукор – 2 кг.

Спосіб приготування:

Ягоди промийте в друшляку під проточною водою. Викладіть на рушник і добре обсушіть. Чорниці пропустіть ягоди через м’ясорубку або подрібніть блендером, додаючи порціями цукор. Суміш добре перемішайте. Отриману масу розкладіть у стерилізовані банки. Закрийте капроновими кришками та зберігайте в холодильнику.

Викладіть перетерту з цукром чорницю на ароматний тост або круасан і насолоджуйтесь. Смачного та гарного дня!