Быстрая заготовка: как сохранить чернику на зиму
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Вспоминайте о летних солнечных днях с помощью любимой ягоды
Черника не только обладает целебными свойствами, имеет еще невероятный вкус. И что может быть лучше, чем приготовить такую ягодку в собственном соке на зиму? Мало того, что вы сможете наслаждаться ягодой в холодные зимние вечера, так еще и использовать ее для домашней выпечки.
Черника и минимальное количество сахара – все, что нужно для этого рецепта от Shuba. Такую заготовку может приготовить каждый буквально с нуля. Ягоды останутся свежими, ароматными и насыщенно-сладкими. Этот рецепт позволяет сочной чернике полностью раскрыться и отдать весь свой аромат. Одно условие — баночки с черникой нужно хранить в холодильнике.
Как приготовить перетертую с сахаром чернику
Ингредиенты на 4 порции:
- черника — 1 кг;
- сахар — 2 кг.
Способ приготовления:
- Ягоды промойте в дуршлаге под проточной водой. Выложите на полотенце и хорошо обсушите.
- Чернику пропустите ягоды через мясорубку или размельчите блендером, добавляя порциями сахар. Смесь хорошо перемешайте.
- Полученную массу разложите в стерилизованные банки. Закройте их капроновыми крышками и храните в холодильнике.
Выложите перетертую с сахаром чернику на ароматный тост или круассан и наслаждайтесь. Приятного аппетита и хорошего дня!