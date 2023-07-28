Быстрая заготовка: как сохранить чернику на зиму

Вспоминайте о летних солнечных днях с помощью любимой ягоды

Черника не только обладает целебными свойствами, имеет еще невероятный вкус. И что может быть лучше, чем приготовить такую ягодку в собственном соке на зиму? Мало того, что вы сможете наслаждаться ягодой в холодные зимние вечера, так еще и использовать ее для домашней выпечки.

Черника и минимальное количество сахара – все, что нужно для этого рецепта от Shuba. Такую заготовку может приготовить каждый буквально с нуля. Ягоды останутся свежими, ароматными и насыщенно-сладкими. Этот рецепт позволяет сочной чернике полностью раскрыться и отдать весь свой аромат. Одно условие — баночки с черникой нужно хранить в холодильнике.

Как приготовить перетертую с сахаром чернику

Ингредиенты на 4 порции:

черника — 1 кг;

сахар — 2 кг.

Способ приготовления:

Ягоды промойте в дуршлаге под проточной водой. Выложите на полотенце и хорошо обсушите. Чернику пропустите ягоды через мясорубку или размельчите блендером, добавляя порциями сахар. Смесь хорошо перемешайте. Полученную массу разложите в стерилизованные банки. Закройте их капроновыми крышками и храните в холодильнике.

Выложите перетертую с сахаром чернику на ароматный тост или круассан и наслаждайтесь. Приятного аппетита и хорошего дня!