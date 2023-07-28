Близькі з’їдять за хвилину: рецепт божественного сирного пирога з чорницею
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Таку випічку близькі проситимуть щодня!
Пиріг – це найпростіша домашня випічка до чаю. Готувати його можна з різного тіста, доповнюючи будь-якою начинкою: вишнями, полуницею, яблуками, сиром і навіть варенням.
Сьогоднішній рецепт від Shuba сподобається всім, хто любить чизкейки та ягідні смаки. Такий сирний пиріг з чорницями легко приготувати й в сезон ягоди, й в інший час із замороженою чорницею. Якщо її немає — використовуйте лохину і насолоджуйтесь!
Як приготувати пиріг з сиром.
Інгредієнти на 8 порцій
Для тіста:
- яйця курячі — 1 шт.;
- масло вершкове — 125 г;
- борошно пшеничне — 250 г;
- цукор — 60 г;
- розпушувач — 1/4 ч. л.;
- сіль — 1/8 ч. л.
Для начинки:
- сметана — 200 мл;
- сир кисломолочний — 400 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 6 ст. л.;
- крохмаль — 2 ст. л.;
- цукор ванільний — 8 г;
- чорниця — 1 склянка.
Для прикраси:
- цукрова пудра — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Ягоди промийте та просушіть.
- Окремо змішайте борошно, холодне вершкове масло, цукор, яйце, сіль і розпушувач, замісіть тісто, загорніть його в плівку і залиште на годину в холодильнику.
- Для начинки змішайте та перебийте блендером сметану, сир, цукор, крохмаль, ванільний цукор.
- Дістаньте тісто з холодильника, викладіть у форму, формуючи борти. Зверху вилийте сирну масу і викладіть ягоди, злегка вдавивши їх.
- Запікайте при 180 градусах 40 хвилин. Вимкніть, залиште остигати в духовці.
Дістаньте, прикрасьте цукровою пудрою, наріжте та подавайте з улюбленим напоєм. Смачного!