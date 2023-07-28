Близькі з’їдять за хвилину: рецепт божественного сирного пирога з чорницею

Таку випічку близькі проситимуть щодня!

Пиріг – це найпростіша домашня випічка до чаю. Готувати його можна з різного тіста, доповнюючи будь-якою начинкою: вишнями, полуницею, яблуками, сиром і навіть варенням.

Сьогоднішній рецепт від Shuba сподобається всім, хто любить чизкейки та ягідні смаки. Такий сирний пиріг з чорницями легко приготувати й в сезон ягоди, й в інший час із замороженою чорницею. Якщо її немає — використовуйте лохину і насолоджуйтесь!

Як приготувати пиріг з сиром.

Інгредієнти на 8 порцій

Для тіста:

яйця курячі — 1 шт.;

масло вершкове — 125 г;

борошно пшеничне — 250 г;

цукор — 60 г;

розпушувач — 1/4 ч. л.;

сіль — 1/8 ч. л.

Для начинки:

сметана — 200 мл;

сир кисломолочний — 400 г;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 6 ст. л.;

крохмаль — 2 ст. л.;

цукор ванільний — 8 г;

чорниця — 1 склянка.

Для прикраси:

цукрова пудра — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Ягоди промийте та просушіть. Окремо змішайте борошно, холодне вершкове масло, цукор, яйце, сіль і розпушувач, замісіть тісто, загорніть його в плівку і залиште на годину в холодильнику. Для начинки змішайте та перебийте блендером сметану, сир, цукор, крохмаль, ванільний цукор. Дістаньте тісто з холодильника, викладіть у форму, формуючи борти. Зверху вилийте сирну масу і викладіть ягоди, злегка вдавивши їх. Запікайте при 180 градусах 40 хвилин. Вимкніть, залиште остигати в духовці.

Дістаньте, прикрасьте цукровою пудрою, наріжте та подавайте з улюбленим напоєм. Смачного!