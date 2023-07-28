Близкие съедят за минуту: рецепт божественного творожного пирога с черникой
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Такую выпечку близкие будут просить ежедневно!
Пирог – это самая простая домашняя выпечка к чаю. Готовить его можно из разного теста, дополняя любой начинкой: вишнями, клубникой, яблоками, творогом и даже вареньем.
Сегодняшний рецепт от Shuba понравится всем, кто любит чизкейки и ягодные вкусы. Такой творожный пирог с черникой легко приготовить и в сезон ягоды, и в другое время с замороженной черникой. Если ее нет — используйте голубику и наслаждайтесь!
Как приготовить творожный пирог с черникой
Ингредиенты на 8 порций
Для теста:
- яйца куриные — 1 шт.;
- масло сливочное — 125 г;
- мука пшеничная — 250 г;
- сахар — 60 г;
- разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
- соль — 1/8 ч. л.
Для начинки:
- сметана — 200 мл;
- сыр кисломолочный — 400 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 6 ст. л.;
- крахмал — 2 ст. л.;
- сахар ванильный — 8 г;
- черника — 1 стакан.
Для украшения:
- сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления:
- Ягоды промойте и просушите.
- Отдельно смешайте муку, холодное сливочное масло, сахар, яйцо, соль и разрыхлитель, замесите тесто, заверните его в пленку и оставьте на час в холодильнике.
- Для начинки смешайте и перебейте блендером сметану, творог, сахар, крахмал, ванильный сахар.
- Достаньте тесто из холодильника, выложите в форму, формируя бортики. Сверху вылейте творожную массу и выложите ягоды, слегка их вдавив.
- Запекайте при 180 градусах 40 минут. Выключите, оставьте остывать в духовке.
Достаньте, украсьте сахарной пудрой, нарежьте и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!