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Близкие съедят за минуту: рецепт божественного творожного пирога с черникой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С таким пирогом близкие выпьют весь чай
С таким пирогом близкие выпьют весь чай. Фото shuba.life

Такую выпечку близкие будут просить ежедневно!

Пирог – это самая простая домашняя выпечка к чаю. Готовить его можно из разного теста, дополняя любой начинкой: вишнями, клубникой, яблоками, творогом и даже вареньем.

Сегодняшний рецепт от Shuba понравится всем, кто любит чизкейки и ягодные вкусы. Такой творожный пирог с черникой легко приготовить и в сезон ягоды, и в другое время с замороженной черникой. Если ее нет — используйте голубику и наслаждайтесь!

Как приготовить творожный пирог с черникой

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

  • яйца куриные — 1 шт.;
  • масло сливочное — 125 г;
  • мука пшеничная — 250 г;
  • сахар — 60 г;
  • разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
  • соль — 1/8 ч. л.

Для начинки:

  • сметана — 200 мл;
  • сыр кисломолочный — 400 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • сахар ванильный — 8 г;
  • черника — 1 стакан.

Для украшения:

  • сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Ягоды промойте и просушите.
  2. Отдельно смешайте муку, холодное сливочное масло, сахар, яйцо, соль и разрыхлитель, замесите тесто, заверните его в пленку и оставьте на час в холодильнике.
  3. Для начинки смешайте и перебейте блендером сметану, творог, сахар, крахмал, ванильный сахар.
  4. Достаньте тесто из холодильника, выложите в форму, формируя бортики. Сверху вылейте творожную массу и выложите ягоды, слегка их вдавив.
  5. Запекайте при 180 градусах 40 минут. Выключите, оставьте остывать в духовке.

Достаньте, украсьте сахарной пудрой, нарежьте и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!

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