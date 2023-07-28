Близкие съедят за минуту: рецепт божественного творожного пирога с черникой

Такую выпечку близкие будут просить ежедневно!

Пирог – это самая простая домашняя выпечка к чаю. Готовить его можно из разного теста, дополняя любой начинкой: вишнями, клубникой, яблоками, творогом и даже вареньем.

Сегодняшний рецепт от Shuba понравится всем, кто любит чизкейки и ягодные вкусы. Такой творожный пирог с черникой легко приготовить и в сезон ягоды, и в другое время с замороженной черникой. Если ее нет — используйте голубику и наслаждайтесь!

Как приготовить творожный пирог с черникой

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

яйца куриные — 1 шт.;

масло сливочное — 125 г;

мука пшеничная — 250 г;

сахар — 60 г;

разрыхлитель — 1/4 ч. л.;

соль — 1/8 ч. л.

Для начинки:

сметана — 200 мл;

сыр кисломолочный — 400 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 6 ст. л.;

крахмал — 2 ст. л.;

сахар ванильный — 8 г;

черника — 1 стакан.

Для украшения:

сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

Ягоды промойте и просушите. Отдельно смешайте муку, холодное сливочное масло, сахар, яйцо, соль и разрыхлитель, замесите тесто, заверните его в пленку и оставьте на час в холодильнике. Для начинки смешайте и перебейте блендером сметану, творог, сахар, крахмал, ванильный сахар. Достаньте тесто из холодильника, выложите в форму, формируя бортики. Сверху вылейте творожную массу и выложите ягоды, слегка их вдавив. Запекайте при 180 градусах 40 минут. Выключите, оставьте остывать в духовке.

Достаньте, украсьте сахарной пудрой, нарежьте и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!