Три яйця та дві ложки цукру: простіше рецепту солодких грінок не буває

Найпростіший рецепт підкорить ваше серце

Порадувати рідних і близьких з самого ранку дуже легко — просто приготуйте на сніданок хрусткі грінки. Що може бути краще на сніданок, ніж хрусткі шматочки хліба? Взагалі, підсмажений хліб просто створений для того, щоб приносити нам радість вранці. Найчастіше грінки люблять їсти на сніданок — адже це найпростіша і ситна страва.

Грінки за рецептом "УНІАН" ви можете подавати з джемом, арахісовою пастою — це завжди буде корисний та ситний прийом їжі. Для їх приготування вам потрібні батон, яйця, цукор та сіль. Ви отримаєте нереальне задоволення не лише від їжі, а й від приготування.

Як приготувати гречки з батона без молока

Інгредієнти:

6 шматочків батона;

3 яйця;

2 ст. л. цукру;

дрібка солі;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Вбийте у миску яйця. Додайте до них цукор та сіль. Масу, що вийшла, ретельно перемішайте віночком. Налийте на сковороду олію, розігрійте її. Шматочки батона по черзі вмочуйте в яєчній масі та викладайте на сковороду. Обсмажуйте грінки по 1-2 хвилини з кожного боку.

Подавайте грінки зі згущеним молоком. Смачного!