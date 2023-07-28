Бутерброди розлетяться за хвилину: намазка за цим рецептом буде в холодильнику постійно (відео)
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Така закуска буде весь час у вашому холодильнику
Шматок багету або обсмажений тост зі смачною намазкою – найкращий початок дня. Ситний бутерброд вгамує голод і дасть заряд енергії. Зазвичай намазки готуються дуже швидко, особливо якщо вибрати тунець для основи. Його можна придбати відразу в готовому вигляді та додати до інших компонентів.
Смачну ідею приготування намазки з тунцем розповіла фудблогерка diali_cooking в Instagram. Такий надзвичайно простий перекус буде доречним завжди, адже його можна приготувати лише за кілька хвилин та з простих продуктів. Спробуємо приготувати?
Як приготувати намазку з тунця
Інгредієнти:
- відварені яйця – 2 шт.;
- консервований тунець – 1 банк;
- плавлений сир – 2 шт.;
- майонез – 1 ст.
- житні сухарики;
- сіль, перець — до свого смаку;
- зелена цибуля — для прикраси.
Спосіб приготування:
- Відварюємо яйця, натираємо їх разом із сиром у тарілку.
- З тунця зливаємо рідину і додаємо в яєчно-сирну масу.
- Туди ж додаємо майонез, сіль, перець, перемішуємо все.
- Кожен сухарик необхідно змастити отриманою намазкою.
- Викладаємо страву на тарілку і посипаємо зеленою цибулею.
До речі, замість сухариків можна використовувати грінки із білого хліба. Смачного!