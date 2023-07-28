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Бутерброди розлетяться за хвилину: намазка за цим рецептом буде в холодильнику постійно (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Швидкий та ситний перекус
Швидкий та ситний перекус. Фото radiotrek.rv.ua

Така закуска буде весь час у вашому холодильнику

Шматок багету або обсмажений тост зі смачною намазкою – найкращий початок дня. Ситний бутерброд вгамує голод і дасть заряд енергії. Зазвичай намазки готуються дуже швидко, особливо якщо вибрати тунець для основи. Його можна придбати відразу в готовому вигляді та додати до інших компонентів.

Смачну ідею приготування намазки з тунцем розповіла фудблогерка diali_cooking в Instagram. Такий надзвичайно простий перекус буде доречним завжди, адже його можна приготувати лише за кілька хвилин та з простих продуктів. Спробуємо приготувати?

Як приготувати намазку з тунця

Інгредієнти:

  • відварені яйця – 2 шт.;
  • консервований тунець – 1 банк;
  • плавлений сир – 2 шт.;
  • майонез – 1 ст.
  • житні сухарики;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • зелена цибуля — для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо яйця, натираємо їх разом із сиром у тарілку.
  2. З тунця зливаємо рідину і додаємо в яєчно-сирну масу.
  3. Туди ж додаємо майонез, сіль, перець, перемішуємо все.
  4. Кожен сухарик необхідно змастити отриманою намазкою.
  5. Викладаємо страву на тарілку і посипаємо зеленою цибулею.

До речі, замість сухариків можна використовувати грінки із білого хліба. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Тунець #Перекус #Готуємо вдома #намазка