Бутерброди розлетяться за хвилину: намазка за цим рецептом буде в холодильнику постійно (відео)

Така закуска буде весь час у вашому холодильнику

Шматок багету або обсмажений тост зі смачною намазкою – найкращий початок дня. Ситний бутерброд вгамує голод і дасть заряд енергії. Зазвичай намазки готуються дуже швидко, особливо якщо вибрати тунець для основи. Його можна придбати відразу в готовому вигляді та додати до інших компонентів.

Смачну ідею приготування намазки з тунцем розповіла фудблогерка diali_cooking в Instagram. Такий надзвичайно простий перекус буде доречним завжди, адже його можна приготувати лише за кілька хвилин та з простих продуктів. Спробуємо приготувати?

Як приготувати намазку з тунця

Інгредієнти:

відварені яйця – 2 шт.;

консервований тунець – 1 банк;

плавлений сир – 2 шт.;

майонез – 1 ст.

житні сухарики;

сіль, перець — до свого смаку;

зелена цибуля — для прикраси.

Спосіб приготування:

Відварюємо яйця, натираємо їх разом із сиром у тарілку. З тунця зливаємо рідину і додаємо в яєчно-сирну масу. Туди ж додаємо майонез, сіль, перець, перемішуємо все. Кожен сухарик необхідно змастити отриманою намазкою. Викладаємо страву на тарілку і посипаємо зеленою цибулею.

До речі, замість сухариків можна використовувати грінки із білого хліба. Смачного!