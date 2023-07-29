І випивка, і закуска: незвичайний рецепт помідорів, маринованих у горілці

Чи не рецепт, а золото!

Мариновані помідори готує, мабуть, чи не кожен кулінар. Рецептів маринування томатів існує безліч, і всі вони по-своєму хороші.

А як щодо ексклюзивності? Чи незвичайні рецепти, які допоможуть приготувати неймовірні помідори? Так, є, і одним із них поділився Smak. Додайте в рецепт трохи горілки — і ваші томати стануть просто незабутніми. Не вірите? Перевірте.

Як приготувати мариновані помідори в горілці

Інгредієнти:

вода — 7 ст.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

лавровий лист — 3 шт.;

часник — 2 зубчики;

чорний перець — 10 шт.;

гвоздика — 5 шт.;

оцет — 1 ст. л.;

горілка — 1 ст. л.;

червоний мелений перець — до свого смаку;

помідори — 2,5 кг.

Спосіб приготування:

Червоні та бурі невеликі помідори миємо та вкладаємо у трилітрову банку. Для приготування маринаду у воду додаємо сіль, цукор, лавровий лист, часник, перець, гвоздику. Доводимо до кипіння, додаємо оцет та горілку. Гарячим розсолом заливаємо помідори у банках. Накриваємо кришками та стерилізуємо 15-20 хвилин, потім закочуємо, перевертаємо вгору дном, остуджуємо і ставимо в прохолодне темне місце.

Такі помідори послужать смачною закускою до смаженої картоплі. Смачного!