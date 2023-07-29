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І випивка, і закуска: незвичайний рецепт помідорів, маринованих у горілці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі мариновані помідори з горілкою
Такі мариновані помідори з горілкою. Фото jisty.com.ua

Чи не рецепт, а золото!

Мариновані помідори готує, мабуть, чи не кожен кулінар. Рецептів маринування томатів існує безліч, і всі вони по-своєму хороші.

А як щодо ексклюзивності? Чи незвичайні рецепти, які допоможуть приготувати неймовірні помідори? Так, є, і одним із них поділився Smak. Додайте в рецепт трохи горілки — і ваші томати стануть просто незабутніми. Не вірите? Перевірте.

Як приготувати мариновані помідори в горілці

Інгредієнти:

  • вода — 7 ст.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • чорний перець — 10 шт.;
  • гвоздика — 5 шт.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • горілка — 1 ст. л.;
  • червоний мелений перець — до свого смаку;
  • помідори — 2,5 кг.

Спосіб приготування:

  1. Червоні та бурі невеликі помідори миємо та вкладаємо у трилітрову банку.
  2. Для приготування маринаду у воду додаємо сіль, цукор, лавровий лист, часник, перець, гвоздику.
  3. Доводимо до кипіння, додаємо оцет та горілку.
  4. Гарячим розсолом заливаємо помідори у банках.
  5. Накриваємо кришками та стерилізуємо 15-20 хвилин, потім закочуємо, перевертаємо вгору дном, остуджуємо і ставимо в прохолодне темне місце.

Такі помідори послужать смачною закускою до смаженої картоплі. Смачного!

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