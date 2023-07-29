І випивка, і закуска: незвичайний рецепт помідорів, маринованих у горілці
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Чи не рецепт, а золото!
Мариновані помідори готує, мабуть, чи не кожен кулінар. Рецептів маринування томатів існує безліч, і всі вони по-своєму хороші.
А як щодо ексклюзивності? Чи незвичайні рецепти, які допоможуть приготувати неймовірні помідори? Так, є, і одним із них поділився Smak. Додайте в рецепт трохи горілки — і ваші томати стануть просто незабутніми. Не вірите? Перевірте.
Як приготувати мариновані помідори в горілці
Інгредієнти:
- вода — 7 ст.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- чорний перець — 10 шт.;
- гвоздика — 5 шт.;
- оцет — 1 ст. л.;
- горілка — 1 ст. л.;
- червоний мелений перець — до свого смаку;
- помідори — 2,5 кг.
Спосіб приготування:
- Червоні та бурі невеликі помідори миємо та вкладаємо у трилітрову банку.
- Для приготування маринаду у воду додаємо сіль, цукор, лавровий лист, часник, перець, гвоздику.
- Доводимо до кипіння, додаємо оцет та горілку.
- Гарячим розсолом заливаємо помідори у банках.
- Накриваємо кришками та стерилізуємо 15-20 хвилин, потім закочуємо, перевертаємо вгору дном, остуджуємо і ставимо в прохолодне темне місце.
Такі помідори послужать смачною закускою до смаженої картоплі. Смачного!