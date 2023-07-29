Топовий рецепт на всі випадки життя: запечені пельмені не встигатимете навіть на стіл подавати

Пельмені для цієї страви ви можете зробити самі, а можете купити в магазині

Улюблені пельмені можна не тільки зварити в підсоленій воді. Їх також можна смажити, тушкувати чи запікати.

Запечені зі сметаною та сиром пельмені в духовці за рецептом РrostoWay – це оригінальний варіант та чудова ідея здивувати близьких та друзів. Спробуйте — у вас в результаті вийде смачна і незвичайна страва, анітрохи не схожа на фастфуд. Такі ситні та ароматні пельмені точно сподобаються всім!

Як приготувати пельмені, запечені зі сметаною та сиром

Інгредієнти:

пельмені – 1 кг;

сметана — 250 г;

олія – 70 г;

твердий сир – 150 г;

лаврове листя — 1 шт.;

запашний перець — 3-4 шт.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Відваріть пельмені до готовності в окропі з додаванням запашного перцю і лаврового листя. Розтопіть олію в глибокій сковороді. Обсмажте пельмені до золотистої скоринки. Сир натріть на тертці. Форму для випікання змастіть олією. Викладіть на неї підсмажені пельмені, залийте їх сметаною, а зверху посипте тертим сиром. Запікайте при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин.

"Телеграф" раніше розповідав, як правильно варити пельмені, щоб вони не розвалювалися і не склеювалися. Так ваша страва буде не тільки смачною, а й красивою.