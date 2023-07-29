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Топовий рецепт на всі випадки життя: запечені пельмені не встигатимете навіть на стіл подавати

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний варіант ситної вечері
Відмінний варіант ситної вечері. Фото prostoway

Пельмені для цієї страви ви можете зробити самі, а можете купити в магазині

Улюблені пельмені можна не тільки зварити в підсоленій воді. Їх також можна смажити, тушкувати чи запікати.

Запечені зі сметаною та сиром пельмені в духовці за рецептом РrostoWay – це оригінальний варіант та чудова ідея здивувати близьких та друзів. Спробуйте — у вас в результаті вийде смачна і незвичайна страва, анітрохи не схожа на фастфуд. Такі ситні та ароматні пельмені точно сподобаються всім!

Як приготувати пельмені, запечені зі сметаною та сиром

Інгредієнти:

  • пельмені – 1 кг;
  • сметана — 250 г;
  • олія – 70 г;
  • твердий сир – 150 г;
  • лаврове листя — 1 шт.;
  • запашний перець — 3-4 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть пельмені до готовності в окропі з додаванням запашного перцю і лаврового листя.
  2. Розтопіть олію в глибокій сковороді. Обсмажте пельмені до золотистої скоринки.
  3. Сир натріть на тертці.
  4. Форму для випікання змастіть олією. Викладіть на неї підсмажені пельмені, залийте їх сметаною, а зверху посипте тертим сиром.
  5. Запікайте при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин.

"Телеграф" раніше розповідав, як правильно варити пельмені, щоб вони не розвалювалися і не склеювалися. Так ваша страва буде не тільки смачною, а й красивою.

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#Рецепт #Пельмені #Готуємо вдома