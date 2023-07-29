Топовий рецепт на всі випадки життя: запечені пельмені не встигатимете навіть на стіл подавати
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Пельмені для цієї страви ви можете зробити самі, а можете купити в магазині
Улюблені пельмені можна не тільки зварити в підсоленій воді. Їх також можна смажити, тушкувати чи запікати.
Запечені зі сметаною та сиром пельмені в духовці за рецептом РrostoWay – це оригінальний варіант та чудова ідея здивувати близьких та друзів. Спробуйте — у вас в результаті вийде смачна і незвичайна страва, анітрохи не схожа на фастфуд. Такі ситні та ароматні пельмені точно сподобаються всім!
Як приготувати пельмені, запечені зі сметаною та сиром
Інгредієнти:
- пельмені – 1 кг;
- сметана — 250 г;
- олія – 70 г;
- твердий сир – 150 г;
- лаврове листя — 1 шт.;
- запашний перець — 3-4 шт.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Відваріть пельмені до готовності в окропі з додаванням запашного перцю і лаврового листя.
- Розтопіть олію в глибокій сковороді. Обсмажте пельмені до золотистої скоринки.
- Сир натріть на тертці.
- Форму для випікання змастіть олією. Викладіть на неї підсмажені пельмені, залийте їх сметаною, а зверху посипте тертим сиром.
- Запікайте при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин.
"Телеграф" раніше розповідав, як правильно варити пельмені, щоб вони не розвалювалися і не склеювалися. Так ваша страва буде не тільки смачною, а й красивою.