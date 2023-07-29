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Топовый рецепт на все случаи жизни: запеченные пельмени не будете успевать даже на стол подавать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный вариант сытного ужина
Отличный вариант сытного ужина. Фото prostoway

Пельмени для этого блюда вы можете сделать сами, а можете купить в магазине

Любимые всеми пельмени можно не только сварить в подсоленной воде. Их также можно жарить, тушить или запекать.

Запеченные со сметаной и сыром пельмени в духовке по рецепту РrostoWay – это оригинальный вариант и отличная идея удивить близких и друзей. Попробуйте – у вас в итоге получится вкусное и необычное блюдо, ничуть не похожее на фастфуд. Такие сытные и ароматные пельмени точно понравится всем!

Как приготовить пельмени, запеченные со сметаной и сыром

Ингредиенты:

  • пельмени – 1 кг;
  • сметана — 250 г;
  • масло – 70 г;
  • твердый сыр – 150 г;
  • лавровые листья — 1 шт.;
  • душистый перец — 3-4 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите пельмени до готовности в кипящей воде с добавлением душистого перца и лавровых листьев.
  2. Растопите масло в глубочайшей сковороде. Обжарьте пельмени до золотистой корочки.
  3. Сыр натрите на терке.
  4. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите на нее поджаренные пельмени, залейте их сметаной, а сверху посыпьте тертым сыром.
  5. Запекайте при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

"Телеграф" ранее рассказывал, как правильно варить пельмени, чтобы они не разваливались и не склеивались. Так ваше блюдо будет не только вкусным, но и красивым.

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#Рецепт #Пельмени #Готовим дома