Топовый рецепт на все случаи жизни: запеченные пельмени не будете успевать даже на стол подавать

Пельмени для этого блюда вы можете сделать сами, а можете купить в магазине

Любимые всеми пельмени можно не только сварить в подсоленной воде. Их также можно жарить, тушить или запекать.

Запеченные со сметаной и сыром пельмени в духовке по рецепту РrostoWay – это оригинальный вариант и отличная идея удивить близких и друзей. Попробуйте – у вас в итоге получится вкусное и необычное блюдо, ничуть не похожее на фастфуд. Такие сытные и ароматные пельмени точно понравится всем!

Как приготовить пельмени, запеченные со сметаной и сыром

Ингредиенты:

пельмени – 1 кг;

сметана — 250 г;

масло – 70 г;

твердый сыр – 150 г;

лавровые листья — 1 шт.;

душистый перец — 3-4 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите пельмени до готовности в кипящей воде с добавлением душистого перца и лавровых листьев. Растопите масло в глубочайшей сковороде. Обжарьте пельмени до золотистой корочки. Сыр натрите на терке. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите на нее поджаренные пельмени, залейте их сметаной, а сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

"Телеграф" ранее рассказывал, как правильно варить пельмени, чтобы они не разваливались и не склеивались. Так ваше блюдо будет не только вкусным, но и красивым.