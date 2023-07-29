Топовый рецепт на все случаи жизни: запеченные пельмени не будете успевать даже на стол подавать
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Пельмени для этого блюда вы можете сделать сами, а можете купить в магазине
Любимые всеми пельмени можно не только сварить в подсоленной воде. Их также можно жарить, тушить или запекать.
Запеченные со сметаной и сыром пельмени в духовке по рецепту РrostoWay – это оригинальный вариант и отличная идея удивить близких и друзей. Попробуйте – у вас в итоге получится вкусное и необычное блюдо, ничуть не похожее на фастфуд. Такие сытные и ароматные пельмени точно понравится всем!
Как приготовить пельмени, запеченные со сметаной и сыром
Ингредиенты:
- пельмени – 1 кг;
- сметана — 250 г;
- масло – 70 г;
- твердый сыр – 150 г;
- лавровые листья — 1 шт.;
- душистый перец — 3-4 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите пельмени до готовности в кипящей воде с добавлением душистого перца и лавровых листьев.
- Растопите масло в глубочайшей сковороде. Обжарьте пельмени до золотистой корочки.
- Сыр натрите на терке.
- Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите на нее поджаренные пельмени, залейте их сметаной, а сверху посыпьте тертым сыром.
- Запекайте при температуре 200 градусов в течение 20 минут.
"Телеграф" ранее рассказывал, как правильно варить пельмени, чтобы они не разваливались и не склеивались. Так ваше блюдо будет не только вкусным, но и красивым.