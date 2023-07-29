Язик в клярі: рецепт, з яким коханий з’їсть свій
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Чудова ідея для гарячої закуски
Неймовірно смачний і ніжний язик – джерело для величезної кількості вишуканих холодних та гарячих страв на будь-який смак. З нього виходять чудові закуски на святковий стіл та смачні салати. Язик тушкують у сметані, запікають у духовці, смажать на сковороді, готують на мангалі чи грилі.
Сьогодні ми спробуємо приготувати язик в клярі за рецептом ProstoWay. Ніжний у середині, але з хрусткою скоринкою – від такої страви точно неможливо буде відірвати коханого. Спробуйте і переконайтеся.
Як приготувати язик в клярі
Інгредієнти:
- язик — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- петрушка — 1 шт.;
- олія для фритюру;
- вода або бульйон;
- сіль;
- пшеничне борошно — 1 ст.;
- молоко – 1 ст.;
- цукор – 0,5 ч. л.;
- яйце – 1 шт.
Спосіб приготування:
- На невеликому вогні варіть язик з морквою, цибулею та петрушкою протягом 1,5 годин. Потім язик перекладіть у холодну воду та зніміть з нього шкіру. Наріжте шматочками та покладіть у бульйон.
- Для кляру розчиніть у молоці 0,5 ч.л. солі, цукор, яєчний жовток, все перемішайте.
- Збийте білок у піну. Всипте борошно та перемішайте в однорідну масу. Змішайте з білком, все обережно перемішайте.
- У сковороді нагрійте олію до 170 градусів.
- Кожен шматочок язика опускайте в кляр, після чого обсмажуйте у сковороді до появи золотистої скоринки.
Закуска подається з домашнім хлібом та овочами. Смачного!