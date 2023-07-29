Язик в клярі: рецепт, з яким коханий з’їсть свій

Чудова ідея для гарячої закуски

Неймовірно смачний і ніжний язик – джерело для величезної кількості вишуканих холодних та гарячих страв на будь-який смак. З нього виходять чудові закуски на святковий стіл та смачні салати. Язик тушкують у сметані, запікають у духовці, смажать на сковороді, готують на мангалі чи грилі.

Сьогодні ми спробуємо приготувати язик в клярі за рецептом ProstoWay. Ніжний у середині, але з хрусткою скоринкою – від такої страви точно неможливо буде відірвати коханого. Спробуйте і переконайтеся.

Як приготувати язик в клярі

Інгредієнти:

язик — 500 г;

морква — 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

петрушка — 1 шт.;

олія для фритюру;

вода або бульйон;

сіль;

пшеничне борошно — 1 ст.;

молоко – 1 ст.;

цукор – 0,5 ч. л.;

яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

На невеликому вогні варіть язик з морквою, цибулею та петрушкою протягом 1,5 годин. Потім язик перекладіть у холодну воду та зніміть з нього шкіру. Наріжте шматочками та покладіть у бульйон. Для кляру розчиніть у молоці 0,5 ч.л. солі, цукор, яєчний жовток, все перемішайте. Збийте білок у піну. Всипте борошно та перемішайте в однорідну масу. Змішайте з білком, все обережно перемішайте. У сковороді нагрійте олію до 170 градусів. Кожен шматочок язика опускайте в кляр, після чого обсмажуйте у сковороді до появи золотистої скоринки.

Закуска подається з домашнім хлібом та овочами. Смачного!