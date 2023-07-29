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Язик в клярі: рецепт, з яким коханий з’їсть свій

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ще один варіант приготування язика – у клярі
Ще один варіант приготування язика – у клярі. Фото prostoway

Чудова ідея для гарячої закуски

Неймовірно смачний і ніжний язик – джерело для величезної кількості вишуканих холодних та гарячих страв на будь-який смак. З нього виходять чудові закуски на святковий стіл та смачні салати. Язик тушкують у сметані, запікають у духовці, смажать на сковороді, готують на мангалі чи грилі.

Сьогодні ми спробуємо приготувати язик в клярі за рецептом ProstoWay. Ніжний у середині, але з хрусткою скоринкою – від такої страви точно неможливо буде відірвати коханого. Спробуйте і переконайтеся.

Як приготувати язик в клярі

Інгредієнти:

  • язик — 500 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • петрушка — 1 шт.;
  • олія для фритюру;
  • вода або бульйон;
  • сіль;
  • пшеничне борошно — 1 ст.;
  • молоко – 1 ст.;
  • цукор – 0,5 ч. л.;
  • яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. На невеликому вогні варіть язик з морквою, цибулею та петрушкою протягом 1,5 годин. Потім язик перекладіть у холодну воду та зніміть з нього шкіру. Наріжте шматочками та покладіть у бульйон.
  2. Для кляру розчиніть у молоці 0,5 ч.л. солі, цукор, яєчний жовток, все перемішайте.
  3. Збийте білок у піну. Всипте борошно та перемішайте в однорідну масу. Змішайте з білком, все обережно перемішайте.
  4. У сковороді нагрійте олію до 170 градусів.
  5. Кожен шматочок язика опускайте в кляр, після чого обсмажуйте у сковороді до появи золотистої скоринки.

Закуска подається з домашнім хлібом та овочами. Смачного!

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#Рецепт #Мова #Готуємо вдома