Язык в кляре: рецепт, с которым любимый съест свой
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Отличная идея для горячей закуски
Невероятно вкусный и нежный язык – кладезь для огромного количества изысканных холодных и горячих блюд на любой вкус. Из него получаются отличные закуски на праздничный стол и вкусные салаты. Язык тушат в сметане, запекают в духовке, жарят на сковороде, готовят на мангале или гриле.
Сегодня мы попробуем приготовить язык в кляре по рецепту ProstoWay. Нежный в середине, но с хрустящей корочкой – от такого блюда точно невозможно будет оторвать любимого. Попробуйте – и убедитесь.
Как приготовить язык в кляре
Ингредиенты:
- язык — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- петрушка — 1 шт.;
- масло для фритюра;
- вода или бульон;
- соль;
- пшеничная мука — 1 ст.;
- молоко – 1 ст.;
- сахар – 0,5 ч.л.;
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
- На небольшом огне отварите язык с морковью, луком и петрушкой в течение полутора часов. Затем язык переложите в холодную воду и снимите с него кожу. Нарежьте кусочками и положите назад в бульон.
- Для кляра растворите в молоке 0,5 ч.л. соли, сахар, яичный желток, все перемешайте.
- Взбейте белок в пену. Всыпьте муку и перемешайте в однородную массу. Смешайте с белком, все осторожно перемешайте.
- В сковороде нагрейте подсолнечное масло до 170 градусов.
- Каждый кусочек языка опускайте в кляр, после чего обжаривайте в сковороде до появления золотистой корочки.
Закуска подается с домашним хлебом и овощами. Приятного аппетита!