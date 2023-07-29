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Язык в кляре: рецепт, с которым любимый съест свой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Еще один вариант приготовления языка - в кляре
Еще один вариант приготовления языка - в кляре. Фото prostoway

Отличная идея для горячей закуски

Невероятно вкусный и нежный язык – кладезь для огромного количества изысканных холодных и горячих блюд на любой вкус. Из него получаются отличные закуски на праздничный стол и вкусные салаты. Язык тушат в сметане, запекают в духовке, жарят на сковороде, готовят на мангале или гриле.

Сегодня мы попробуем приготовить язык в кляре по рецепту ProstoWay. Нежный в середине, но с хрустящей корочкой – от такого блюда точно невозможно будет оторвать любимого. Попробуйте – и убедитесь.

Как приготовить язык в кляре

Ингредиенты:

  • язык — 500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • петрушка — 1 шт.;
  • масло для фритюра;
  • вода или бульон;
  • соль;
  • пшеничная мука — 1 ст.;
  • молоко – 1 ст.;
  • сахар – 0,5 ч.л.;
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. На небольшом огне отварите язык с морковью, луком и петрушкой в течение полутора часов. Затем язык переложите в холодную воду и снимите с него кожу. Нарежьте кусочками и положите назад в бульон.
  2. Для кляра растворите в молоке 0,5 ч.л. соли, сахар, яичный желток, все перемешайте.
  3. Взбейте белок в пену. Всыпьте муку и перемешайте в однородную массу. Смешайте с белком, все осторожно перемешайте.
  4. В сковороде нагрейте подсолнечное масло до 170 градусов.
  5. Каждый кусочек языка опускайте в кляр, после чего обжаривайте в сковороде до появления золотистой корочки.

Закуска подается с домашним хлебом и овощами. Приятного аппетита!

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