Язык можно проглотить: четыре необычных начинки для чебуреков

Соленые и сладкие

Классические чебуреки – это очень вкусное и оригинальное блюдо. Мы привыкли готовить их только с мясом. Но фишка в том, что начинка для них может быть любой, даже сладкой.

Варенье, грибы, овощи — насколько хватит фантазии. Портал joy-pup предлагает четыре простых и вкусных начинки для чебуреков.

Говяжья начинка для чебуреков

Более или менее классический вариант, подойдет для тех, кто любит мясо. Подавать его можно со сметаной, аджикой или другим соусом.

Ингредиенты:

300 гр. говядины, нарезанной мелкими кубиками

1 луковица, нарезанная кубиками

1 зубчик чеснока, измельченный

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

В сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем говядину.

Обжариваем ее на среднем огне, пока не станет готовой. Когда снимете с плиты, добавьте чеснок, посолите и поперчите, затем тщательно перемешайте.

Грибная начинка для чебуреков

Такая начинка очень вкусная и сытная. Она обрадует каждого гурмана.

Ингредиенты:

250 гр. шампиньонов, порезанных кубиками

1 луковица, нарезанная кубиками

1 зубчик чеснока, измельченный

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

В сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем уже покрошенные грибы и обжариваем все на среднем огне до готовности. Добавляем чеснок, солим и перчим.

Картофельные чебуреки

Это блюдо получается необычным, чем-то похожим на классические пирожки, но отличия есть. Попробуйте – и не пожалеете.

Ингредиенты:

4 средние картофелины

1 луковица, нарезанная кубиками

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

В сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем картофель и жарим до корочки. Затем солим, перчим, добавляем немного воды и накрываем крышкой – чтобы точно приготовилась и разварилась в пюре.

Сладкая начинка для чебуреков

Чебуреки редко готовят сладкими, а зря. Предлагаем попробовать яблочную начинку. Такие чебуреки украсят любой стол, а приготовить начинку для них легко.

Зря сладкую начинку игнорируют – это очень вкусно

Ингредиенты:

2 яблока, нарезанные кубиками

2 столовые ложки сахара

1 чайная ложка корицы

1 столовая ложка муки

1 столовая ложка сливочного масла

Способ приготовления:

В сковороде разогреваем масло и добавляем накрошенные яблоки. Когда они пустят сок, добавляем сахар и корицу. Готовим на среднем огне, пока яблоки не станут коричневыми. Затем добавьте муку, чтобы начинка загустела.

Экспериментируйте с начинками и не бойтесь пробовать новые сочетания. Возможно, что-то из них будет таким же вкусным, как тертый яблочный пирог по рецепту бабушки.