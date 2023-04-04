Язык можно проглотить: четыре необычных начинки для чебуреков
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Соленые и сладкие
Классические чебуреки – это очень вкусное и оригинальное блюдо. Мы привыкли готовить их только с мясом. Но фишка в том, что начинка для них может быть любой, даже сладкой.
Варенье, грибы, овощи — насколько хватит фантазии. Портал joy-pup предлагает четыре простых и вкусных начинки для чебуреков.
Говяжья начинка для чебуреков
Более или менее классический вариант, подойдет для тех, кто любит мясо. Подавать его можно со сметаной, аджикой или другим соусом.
Ингредиенты:
- 300 гр. говядины, нарезанной мелкими кубиками
- 1 луковица, нарезанная кубиками
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло для обжаривания
Способ приготовления:
В сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем говядину.
Обжариваем ее на среднем огне, пока не станет готовой. Когда снимете с плиты, добавьте чеснок, посолите и поперчите, затем тщательно перемешайте.
Грибная начинка для чебуреков
Такая начинка очень вкусная и сытная. Она обрадует каждого гурмана.
Ингредиенты:
- 250 гр. шампиньонов, порезанных кубиками
- 1 луковица, нарезанная кубиками
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло для обжаривания
Способ приготовления:
В сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем уже покрошенные грибы и обжариваем все на среднем огне до готовности. Добавляем чеснок, солим и перчим.
Картофельные чебуреки
Это блюдо получается необычным, чем-то похожим на классические пирожки, но отличия есть. Попробуйте – и не пожалеете.
Ингредиенты:
- 4 средние картофелины
- 1 луковица, нарезанная кубиками
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло для обжаривания
Способ приготовления:
В сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем картофель и жарим до корочки. Затем солим, перчим, добавляем немного воды и накрываем крышкой – чтобы точно приготовилась и разварилась в пюре.
Сладкая начинка для чебуреков
Чебуреки редко готовят сладкими, а зря. Предлагаем попробовать яблочную начинку. Такие чебуреки украсят любой стол, а приготовить начинку для них легко.
Ингредиенты:
2 яблока, нарезанные кубиками
2 столовые ложки сахара
1 чайная ложка корицы
1 столовая ложка муки
1 столовая ложка сливочного масла
Способ приготовления:
В сковороде разогреваем масло и добавляем накрошенные яблоки. Когда они пустят сок, добавляем сахар и корицу. Готовим на среднем огне, пока яблоки не станут коричневыми. Затем добавьте муку, чтобы начинка загустела.
Экспериментируйте с начинками и не бойтесь пробовать новые сочетания. Возможно, что-то из них будет таким же вкусным, как тертый яблочный пирог по рецепту бабушки.