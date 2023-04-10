За уши не оттащишь: невероятный салат с языком и грибами
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Вкусный и интересный способ приготовить и подать говяжий язык
Язык можно приготовить вкусно и интересно. Если вы уже пробовали салат с пикантной заправкой, попробуйте приготовить эту аппетитную закуску из языка.
В рецепте язык говяжий, однако вы можете выбрать телячий или свиной. Если взять маринованные грибы, их можно не обжаривать. Рецептом поделились на портале Shuba.life.
Ингредиенты:
- Говяжий язык — 250 г
- Шампиньоны — 200 г
- Огурцы маринованные — 3 шт.
- Лук желтый репчатый — 1 шт.
- Майонез – 3 ст. л.
- Соль, перец, масло – по вкусу
Способ приготовления:
- Промываем язык и кладем в кастрюлю. Заливаем его водой и провариваем в течение 2 часов под закрытой крышкой, периодически снимая пену.
- Грибы моем, нарезаем небольшими кубиками. Крошим лук, обжариваем на разогретом масле. Через несколько минут добавляем грибы. Все обжариваем до золотистого цвета.
- Пока зажарка охлаждается, нарезаем кубиками маринованные огурцы. Выкладываем их в миску с остывшими грибами и луком. Кубиком крошим говяжий язык. Все смешиваем, добавляем соль, перец, заправляем майонезом.
Такой салат можно подавать сразу после перемешивания ингредиентов. Попытайтесь также приготовить вкусный салат из трех ингредиентов – он очень выигрышно будет смотреться на праздничном столе.