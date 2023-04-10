За уши не оттащишь: невероятный салат с языком и грибами

Вкусный и интересный способ приготовить и подать говяжий язык

Язык можно приготовить вкусно и интересно. Если вы уже пробовали салат с пикантной заправкой, попробуйте приготовить эту аппетитную закуску из языка.

В рецепте язык говяжий, однако вы можете выбрать телячий или свиной. Если взять маринованные грибы, их можно не обжаривать. Рецептом поделились на портале Shuba.life.

Ингредиенты:

Говяжий язык — 250 г

Шампиньоны — 200 г

Огурцы маринованные — 3 шт.

Лук желтый репчатый — 1 шт.

Майонез – 3 ст. л.

Соль, перец, масло – по вкусу

Способ приготовления:

Промываем язык и кладем в кастрюлю. Заливаем его водой и провариваем в течение 2 часов под закрытой крышкой, периодически снимая пену. Грибы моем, нарезаем небольшими кубиками. Крошим лук, обжариваем на разогретом масле. Через несколько минут добавляем грибы. Все обжариваем до золотистого цвета. Пока зажарка охлаждается, нарезаем кубиками маринованные огурцы. Выкладываем их в миску с остывшими грибами и луком. Кубиком крошим говяжий язык. Все смешиваем, добавляем соль, перец, заправляем майонезом.

Такой салат можно подавать сразу после перемешивания ингредиентов. Попытайтесь также приготовить вкусный салат из трех ингредиентов – он очень выигрышно будет смотреться на праздничном столе.