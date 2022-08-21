Салат с языком: рецепт с секретной пикантной заправкой от Лизы Глинской (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 55
Салат с этой заправкой получается очень вкусным и полезным
Сейчас самое время насыщать свое тело витаминами и готовить салаты с овощами, как свежими, так и запеченными.
Еще с детства, как и в каждой семье, для заправок использовали домашнее благоухающее подсолнечное масло, сметанку и иногда майонез. Сейчас заправки могут быть невероятно разнообразными. Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного салата с говяжьим языком, а также рецептом сметанно-горчичной заправки к блюду, который готовится на базе легких, полезных и доступных ингредиентов.
Как приготовить салат с говяжьим языком
Ингредиенты:
- 300 г говяжьего языка
- 3 свежих огурцов
- 1 небольшой болгарский перец
- 3 маринованных огурцов
- 200 г шампиньонов (обжаренных)
- 100 г маринованной кукурузы
- зеленый лук
Для заправки:
- 100 г сметаны жирностью 10%
- 1 ст.л. дижонской горчицы + 1 ст.л. острой горчицы
- 1 ст.л. меда + 1 ч.л. лимонного сока
- 1 зубчик чеснока
- соль по вкусу
Приготовление:
- Отвариваем язык, нарезаем.
- Обжариваем грибы, нарезаем, добавляем в салат.
- Нарезаем свежие и маринованные огурцы.
- Нарезаем болгарский перец, добавляем его в салат.
- Добавляем кукурузу.
- Готовим заправку. Добавляем к сметане мед, горчицу, чеснок, лимонный сок, соль. Перемешиваем.
- Добавляем в салат и перемешиваем.
- Добавляем зеленый лук, перемешиваем.
Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом свекольного салата. Нужно только время, чтобы запечь свеклу, все остальное займет не больше 10 минут.