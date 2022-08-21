Салат с языком: рецепт с секретной пикантной заправкой от Лизы Глинской (видео)

Салат с этой заправкой получается очень вкусным и полезным

Сейчас самое время насыщать свое тело витаминами и готовить салаты с овощами, как свежими, так и запеченными.

Еще с детства, как и в каждой семье, для заправок использовали домашнее благоухающее подсолнечное масло, сметанку и иногда майонез. Сейчас заправки могут быть невероятно разнообразными. Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного салата с говяжьим языком, а также рецептом сметанно-горчичной заправки к блюду, который готовится на базе легких, полезных и доступных ингредиентов.

Как приготовить салат с говяжьим языком

Ингредиенты:

300 г говяжьего языка

3 свежих огурцов

1 небольшой болгарский перец

3 маринованных огурцов

200 г шампиньонов (обжаренных)

100 г маринованной кукурузы

зеленый лук

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Для заправки:

100 г сметаны жирностью 10%

1 ст.л. дижонской горчицы + 1 ст.л. острой горчицы

1 ст.л. меда + 1 ч.л. лимонного сока

1 зубчик чеснока

соль по вкусу

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Приготовление:

Отвариваем язык, нарезаем. Обжариваем грибы, нарезаем, добавляем в салат. Нарезаем свежие и маринованные огурцы. Нарезаем болгарский перец, добавляем его в салат. Добавляем кукурузу. Готовим заправку. Добавляем к сметане мед, горчицу, чеснок, лимонный сок, соль. Перемешиваем. Добавляем в салат и перемешиваем. Добавляем зеленый лук, перемешиваем.

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