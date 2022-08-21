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Салат с языком: рецепт с секретной пикантной заправкой от Лизы Глинской (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить салат с говяжьим языком Новость обновлена 21 августа 2022, 11:01
Как приготовить салат с говяжьим языком

Салат с этой заправкой получается очень вкусным и полезным

Сейчас самое время насыщать свое тело витаминами и готовить салаты с овощами, как свежими, так и запеченными.

Еще с детства, как и в каждой семье, для заправок использовали домашнее благоухающее подсолнечное масло, сметанку и иногда майонез. Сейчас заправки могут быть невероятно разнообразными. Украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного салата с говяжьим языком, а также рецептом сметанно-горчичной заправки к блюду, который готовится на базе легких, полезных и доступных ингредиентов.

Как приготовить салат с говяжьим языком

Ингредиенты:

  • 300 г говяжьего языка
  • 3 свежих огурцов
  • 1 небольшой болгарский перец
  • 3 маринованных огурцов
  • 200 г шампиньонов (обжаренных)
  • 100 г маринованной кукурузы
  • зеленый лук

Для заправки:

  • 100 г сметаны жирностью 10%
  • 1 ст.л. дижонской горчицы + 1 ст.л. острой горчицы
  • 1 ст.л. меда + 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 зубчик чеснока
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Отвариваем язык, нарезаем.
  2. Обжариваем грибы, нарезаем, добавляем в салат.
  3. Нарезаем свежие и маринованные огурцы.
  4. Нарезаем болгарский перец, добавляем его в салат.
  5. Добавляем кукурузу.
  6. Готовим заправку. Добавляем к сметане мед, горчицу, чеснок, лимонный сок, соль. Перемешиваем.
  7. Добавляем в салат и перемешиваем.
  8. Добавляем зеленый лук, перемешиваем.

Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом свекольного салата. Нужно только время, чтобы запечь свеклу, все остальное займет не больше 10 минут.

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#Рецепты #Салаты #Лиза Глинская