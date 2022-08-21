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Салат з язиком: рецепт з секретною пікантною заправкою від Лізи Глінської (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати салат з яловичим язиком Новина оновлена 21 серпня 2022, 11:01
Як приготувати салат з яловичим язиком

Салат із цією заправкою виходить дуже смачним та корисним

Зараз саме час насичувати своє тіло вітамінами і готувати салати з овочами, як свіжими, так і запеченими.

Ще з дитинства, як і в кожній родині, для заправок використовували домашню запашну олію, сметанку та іноді майонез. Зараз заправки можуть бути неймовірно різноманітними. Український кулінар Ліза Глинська поділилася рецептом смачного салату з яловичим язиком, а також рецептом сметанно-гірчичної заправки до страви, яка готується на базі легких, корисних та доступних інгредієнтів.

Як приготувати салат з яловичим язиком

Інгредієнти:

  • 300 г яловичого язика
  • 3 свіжих огірків
  • 1 невеликий болгарський перець
  • 3 маринованих огірків
  • 200 г печериць (смажених)
  • 100 г маринованої кукурудзи
  • Зелена цибуля

Для заправки:

  • 100 г сметани жирністю 10%
  • 1 ст.л. діжонської гірчиці + 1 ст.л. гострої гірчиці
  • 1 ст.л. меду + 1 ч. л. лимонного соку
  • 1 зубчик часнику
  • сіль за смаком

Приготування:

  1. Відварюємо язик, нарізаємо.
  2. Обсмажуємо гриби, нарізаємо, додаємо до салату.
  3. Нарізаємо свіжі та мариновані огірки.
  4. Нарізаємо болгарський перець, додаємо його до салату.
  5. Додаємо кукурудзу.
  6. Готуємо заправку. Додаємо до сметани мед, гірчицю, часник, лимонний сік, сіль. Перемішуємо.
  7. Додаємо в салат та перемішуємо.
  8. Додаємо зелену цибулю, перемішуємо.

Раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом бурякового салату. Потрібен лише час, щоб запекти буряк, все інше займе не більше 10 хвилин.

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#Рецепти #Салати #Ліза Глинська