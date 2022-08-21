Салат з язиком: рецепт з секретною пікантною заправкою від Лізи Глінської (відео)
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Салат із цією заправкою виходить дуже смачним та корисним
Зараз саме час насичувати своє тіло вітамінами і готувати салати з овочами, як свіжими, так і запеченими.
Ще з дитинства, як і в кожній родині, для заправок використовували домашню запашну олію, сметанку та іноді майонез. Зараз заправки можуть бути неймовірно різноманітними. Український кулінар Ліза Глинська поділилася рецептом смачного салату з яловичим язиком, а також рецептом сметанно-гірчичної заправки до страви, яка готується на базі легких, корисних та доступних інгредієнтів.
Як приготувати салат з яловичим язиком
Інгредієнти:
- 300 г яловичого язика
- 3 свіжих огірків
- 1 невеликий болгарський перець
- 3 маринованих огірків
- 200 г печериць (смажених)
- 100 г маринованої кукурудзи
- Зелена цибуля
Для заправки:
- 100 г сметани жирністю 10%
- 1 ст.л. діжонської гірчиці + 1 ст.л. гострої гірчиці
- 1 ст.л. меду + 1 ч. л. лимонного соку
- 1 зубчик часнику
- сіль за смаком
Приготування:
- Відварюємо язик, нарізаємо.
- Обсмажуємо гриби, нарізаємо, додаємо до салату.
- Нарізаємо свіжі та мариновані огірки.
- Нарізаємо болгарський перець, додаємо його до салату.
- Додаємо кукурудзу.
- Готуємо заправку. Додаємо до сметани мед, гірчицю, часник, лимонний сік, сіль. Перемішуємо.
- Додаємо в салат та перемішуємо.
- Додаємо зелену цибулю, перемішуємо.
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