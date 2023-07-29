"Дамські пальчики": взимку цей салат з’їдять до останньої банки

Чудовий рецепт простої консервації

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірки. Зазвичай у цей та подібні рецепти кладуть невеликі огірки, в яких майже немає насіння і які гарно поміщаються в банку. Та якщо у вас огірки-велетні — теж не біда.

Разом із "Коліжанкою" ділимось рецептом салату з огірків на зиму "Дамські пальчики". Спробуйте — і будете закривати так щороку.

Інгредієнти:

Огірки свіжі – 4 кг;

Часник – 7 зубків;

Цукор — 100 грамів;

Оцет столовий – 250 мл;

Олія рафінована – 250 мл;

Сіль кухонна – 3 столові ложки;

Перець чорний, мелений – 1 столова ложка;

Петрушка – 30 грамів;

Кріп (за бажанням) – 30 грамів.

Спосіб приготування:

Розрізаємо огірки на 4 частини уздовж. Нарізаємо зелень. Часник пропускаємо через прес. Складаємо зелень та огірки у великий таз, додаємо перець та часник. Перемішуємо всі інгредієнти. В іншому посуді змішуємо сіль, оцет та цукор. Додаємо суміш до огірків. Вливаємо олію. Перемішуємо. Залишіть так огірки на три години. у стерилізовані банки викладаємо огірочки. Заливаємо соком, який утворився під час маринування. Ставимо банки у широку каструлю з водою на рушничок. Стерилізуємо їх впродовж 20 хвилин після закипання. Після цього закатуємо кришками.

Огірочки виходять надзвичайно смачні. Також ми розповідали, навіщо додавати в банки з огірками дубове листя.