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"Дамські пальчики": взимку цей салат з’їдять до останньої банки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеальна заготівля, якщо маєте перерослі огірки
Ідеальна заготівля, якщо маєте перерослі огірки. Фото Апостроф

Чудовий рецепт простої консервації

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірки. Зазвичай у цей та подібні рецепти кладуть невеликі огірки, в яких майже немає насіння і які гарно поміщаються в банку. Та якщо у вас огірки-велетні — теж не біда.

Разом із "Коліжанкою" ділимось рецептом салату з огірків на зиму "Дамські пальчики". Спробуйте — і будете закривати так щороку.

Інгредієнти:

  • Огірки свіжі – 4 кг;
  • Часник – 7 зубків;
  • Цукор — 100 грамів;
  • Оцет столовий – 250 мл;
  • Олія рафінована – 250 мл;
  • Сіль кухонна – 3 столові ложки;
  • Перець чорний, мелений – 1 столова ложка;
  • Петрушка – 30 грамів;
  • Кріп (за бажанням) – 30 грамів.

Спосіб приготування:

  1. Розрізаємо огірки на 4 частини уздовж. Нарізаємо зелень. Часник пропускаємо через прес.
  2. Складаємо зелень та огірки у великий таз, додаємо перець та часник. Перемішуємо всі інгредієнти.
  3. В іншому посуді змішуємо сіль, оцет та цукор. Додаємо суміш до огірків. Вливаємо олію. Перемішуємо.
  4. Залишіть так огірки на три години. у стерилізовані банки викладаємо огірочки. Заливаємо соком, який утворився під час маринування.
  5. Ставимо банки у широку каструлю з водою на рушничок. Стерилізуємо їх впродовж 20 хвилин після закипання. Після цього закатуємо кришками.

Огірочки виходять надзвичайно смачні. Також ми розповідали, навіщо додавати в банки з огірками дубове листя.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Консервація #Заготівля