"Дамські пальчики": взимку цей салат з’їдять до останньої банки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт простої консервації
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму огірки. Зазвичай у цей та подібні рецепти кладуть невеликі огірки, в яких майже немає насіння і які гарно поміщаються в банку. Та якщо у вас огірки-велетні — теж не біда.
Разом із "Коліжанкою" ділимось рецептом салату з огірків на зиму "Дамські пальчики". Спробуйте — і будете закривати так щороку.
Інгредієнти:
- Огірки свіжі – 4 кг;
- Часник – 7 зубків;
- Цукор — 100 грамів;
- Оцет столовий – 250 мл;
- Олія рафінована – 250 мл;
- Сіль кухонна – 3 столові ложки;
- Перець чорний, мелений – 1 столова ложка;
- Петрушка – 30 грамів;
- Кріп (за бажанням) – 30 грамів.
Спосіб приготування:
- Розрізаємо огірки на 4 частини уздовж. Нарізаємо зелень. Часник пропускаємо через прес.
- Складаємо зелень та огірки у великий таз, додаємо перець та часник. Перемішуємо всі інгредієнти.
- В іншому посуді змішуємо сіль, оцет та цукор. Додаємо суміш до огірків. Вливаємо олію. Перемішуємо.
- Залишіть так огірки на три години. у стерилізовані банки викладаємо огірочки. Заливаємо соком, який утворився під час маринування.
- Ставимо банки у широку каструлю з водою на рушничок. Стерилізуємо їх впродовж 20 хвилин після закипання. Після цього закатуємо кришками.
Огірочки виходять надзвичайно смачні. Також ми розповідали, навіщо додавати в банки з огірками дубове листя.