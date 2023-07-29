"Дамские пальчики": зимой этот салат съедят в последнюю банку
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Прекрасный рецепт простой консервации
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурцы. Обычно в этот и подобные рецепты кладут небольшие огурцы, в которых почти нет семян — они хорошо помещаются в банку. Но если у вас огурцы-великаны – тоже не беда.
Вместе с "Колижанкой" делимся рецептом салата из огурцов на зиму "Дамские пальчики". Попробуйте — и будете закрывать так каждый год.
Ингредиенты:
- Огурцы свежие – 4 кг;
- Чеснок – 7 зубков;
- Сахар – 100 граммов;
- Уксус столовый – 250 мл;
- Масло рафинированное – 250 мл;
- Соль поваренная – 3 столовые ложки;
- Перец черный, молотый – 1 столовая ложка;
- Петрушка – 30 граммов;
- Укроп (по желанию) – 30 граммов.
Способ приготовления:
- Разрезаем огурцы на 4 части вдоль. Нарезаем зелень. Чеснок пропускаем через пресс.
- Составляем зелень и огурцы в большой таз, добавляем перец и чеснок. Перемешиваем все ингредиенты.
- В другой посуде смешиваем соль, уксус и сахар. Добавляем смесь к огурцам. Вливаем растительное масло. Перемешиваем.
- Оставьте так огурцы на три часа. В стерилизованные банки выкладываем огурчики. Заливаем соком, образовавшимся во время маринования.
- Ставим банки в широкую кастрюлю с водой на полотенце. Стерилизуем их в течение 20 минут после закипания. После этого закатываем крышками.
Огурчики получаются очень вкусные. Также мы рассказывали, зачем добавлять в банки с огурцами дубовые листья.