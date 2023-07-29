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"Дамские пальчики": зимой этот салат съедят в последнюю банку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальная заготовка, если есть переросшие огурцы
Идеальная заготовка, если есть переросшие огурцы. Фото Апостроф

Прекрасный рецепт простой консервации

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурцы. Обычно в этот и подобные рецепты кладут небольшие огурцы, в которых почти нет семян — они хорошо помещаются в банку. Но если у вас огурцы-великаны – тоже не беда.

Вместе с "Колижанкой" делимся рецептом салата из огурцов на зиму "Дамские пальчики". Попробуйте — и будете закрывать так каждый год.

Ингредиенты:

  • Огурцы свежие – 4 кг;
  • Чеснок – 7 зубков;
  • Сахар – 100 граммов;
  • Уксус столовый – 250 мл;
  • Масло рафинированное – 250 мл;
  • Соль поваренная – 3 столовые ложки;
  • Перец черный, молотый – 1 столовая ложка;
  • Петрушка – 30 граммов;
  • Укроп (по желанию) – 30 граммов.

Способ приготовления:

  1. Разрезаем огурцы на 4 части вдоль. Нарезаем зелень. Чеснок пропускаем через пресс.
  2. Составляем зелень и огурцы в большой таз, добавляем перец и чеснок. Перемешиваем все ингредиенты.
  3. В другой посуде смешиваем соль, уксус и сахар. Добавляем смесь к огурцам. Вливаем растительное масло. Перемешиваем.
  4. Оставьте так огурцы на три часа. В стерилизованные банки выкладываем огурчики. Заливаем соком, образовавшимся во время маринования.
  5. Ставим банки в широкую кастрюлю с водой на полотенце. Стерилизуем их в течение 20 минут после закипания. После этого закатываем крышками.

Огурчики получаются очень вкусные. Также мы рассказывали, зачем добавлять в банки с огурцами дубовые листья.

Теги:
#Рецепт #Огурцы #Консервация #Заготовка