"Дамские пальчики": зимой этот салат съедят в последнюю банку

Прекрасный рецепт простой консервации

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму огурцы. Обычно в этот и подобные рецепты кладут небольшие огурцы, в которых почти нет семян — они хорошо помещаются в банку. Но если у вас огурцы-великаны – тоже не беда.

Вместе с "Колижанкой" делимся рецептом салата из огурцов на зиму "Дамские пальчики". Попробуйте — и будете закрывать так каждый год.

Ингредиенты:

Огурцы свежие – 4 кг;

Чеснок – 7 зубков;

Сахар – 100 граммов;

Уксус столовый – 250 мл;

Масло рафинированное – 250 мл;

Соль поваренная – 3 столовые ложки;

Перец черный, молотый – 1 столовая ложка;

Петрушка – 30 граммов;

Укроп (по желанию) – 30 граммов.

Способ приготовления:

Разрезаем огурцы на 4 части вдоль. Нарезаем зелень. Чеснок пропускаем через пресс. Составляем зелень и огурцы в большой таз, добавляем перец и чеснок. Перемешиваем все ингредиенты. В другой посуде смешиваем соль, уксус и сахар. Добавляем смесь к огурцам. Вливаем растительное масло. Перемешиваем. Оставьте так огурцы на три часа. В стерилизованные банки выкладываем огурчики. Заливаем соком, образовавшимся во время маринования. Ставим банки в широкую кастрюлю с водой на полотенце. Стерилизуем их в течение 20 минут после закипания. После этого закатываем крышками.

Огурчики получаются очень вкусные. Также мы рассказывали, зачем добавлять в банки с огурцами дубовые листья.