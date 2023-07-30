Рецепт неймовірного шашлику в пиві: приголомшливий аромат та рум’яна скоринка вам гарантовані
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Таке м’ясо стане хітом вашого пікніка
Важко уявити літній відпочинок без пікніка. Шашлик зі свинини на грилі чи мангалі – традиційна страва для такого виду відпочинку. Безперечно, рецептів шашлику настільки багато, що вже важко всі перерахувати. Чи можна вигадати щось нове і не дуже складне в приготуванні?
"Це Смак" вже вигадав простий маринад для смачного шашлику. Його секрет у простих інгредієнтах – свинині, цибулі та пляшці пива. Заінтриговані? Тоді спробуємо приготувати.
Як приготувати шашлик у пиві
Інгредієнти на 4 порції:
- свинина – 1,5 кг;
- світле пиво – 1,5 ст.;
- цибуля – 3-4 шт.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Свинину вимийте та обсушіть за допомогою паперових рушників. Наріжте м’ясо невеликими шматочками.
- Цибулю очистьте. Наріжте її кільцями.
- Викладіть м’ясо разом з цибулею в глибокий посуд, залийте пивом, посоліть і поперчіть на свій смак.
- Все перемішайте, накрийте посуд харчовою плівкою. Відправте шашлик в холодильник на 3 години.
- Коли м’ясо промаринувалося, залишається тільки його посмажити. На це вам достатньо буде лише 15-20 хвилин.
Готовий шашлик подавайте з улюбленим соусом чи домашнім кетчупом. Смачного!