Рецепт неймовірного шашлику в пиві: приголомшливий аромат та рум’яна скоринка вам гарантовані

Таке м’ясо стане хітом вашого пікніка

Важко уявити літній відпочинок без пікніка. Шашлик зі свинини на грилі чи мангалі – традиційна страва для такого виду відпочинку. Безперечно, рецептів шашлику настільки багато, що вже важко всі перерахувати. Чи можна вигадати щось нове і не дуже складне в приготуванні?

"Це Смак" вже вигадав простий маринад для смачного шашлику. Його секрет у простих інгредієнтах – свинині, цибулі та пляшці пива. Заінтриговані? Тоді спробуємо приготувати.

Як приготувати шашлик у пиві

Інгредієнти на 4 порції:

свинина – 1,5 кг;

світле пиво – 1,5 ст.;

цибуля – 3-4 шт.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Свинину вимийте та обсушіть за допомогою паперових рушників. Наріжте м’ясо невеликими шматочками. Цибулю очистьте. Наріжте її кільцями. Викладіть м’ясо разом з цибулею в глибокий посуд, залийте пивом, посоліть і поперчіть на свій смак. Все перемішайте, накрийте посуд харчовою плівкою. Відправте шашлик в холодильник на 3 години. Коли м’ясо промаринувалося, залишається тільки його посмажити. На це вам достатньо буде лише 15-20 хвилин.

Готовий шашлик подавайте з улюбленим соусом чи домашнім кетчупом. Смачного!