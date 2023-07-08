Навіщо для шашлику використовувати тирсу: божевільний секрет досвідчених кулінарів

Гості спочатку дивуються з такого приготування м’яса, але потім оцінять

Мало знайдеться людей, які не люблять ароматний шашлик. Це основна страва будь-яких пікніків та просто відпочинку на природі. Гаряче соковите і ніжне м’ясо, що тане в роті і віддає димком, запам’ятовується надовго.

Іноді навіть досвідчені кулінари навіть не здогадуються, що смак шашлику можуть вплинути дуже незвичайні інгредієнти. Наприклад, далеко не всі підозрюють, що смак м’яса можна покращити за допомогою тирси. Разом з Рixelinform розповімо, як вона впливає на шашлик.

Як тирса впливає на смак м’яса

Досвідчені шашликознавці з’ясували, що завдяки застосуванню цього компонента аромат шашлику стає просто приголомшливим. Завдяки тирсі з’являється справжній запах диму, якого так складно досягти при класичному варіанті приготування. Однак користуватися цим незвичайним інгредієнтом потрібно правильно.

Як використовувати тирсу при приготуванні шашлику

Насамперед слід відправити тирсу в ємність з невеликою кількістю води. Їх потрібно залишити там на якийсь час, щоб тирса намокла.

Коли вугілля буде готове, потрібно буде віджати тирсу і покласти на нього. Під час тління утворюватиметься специфічний запах. Саме він надасть вашому шашлику незвичайний аромат.

До речі, на смак м’яса може вплинути посуд. "Телеграф" раніше розповідав, у якій каструлі не можна маринувати шашлик.