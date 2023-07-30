Рецепт невероятного шашлыка в пиве: потрясающий аромат и румяная корочка вам гарантированы
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Такое мясо станет хитом вашего пикника
Трудно представить себе летний отдых без пикника. Шашлык из свинины на гриле или мангале – традиционное блюдо для такого вида отдыха. Бесспорно, рецептов шашлыка настолько много, что уже трудно все перечислить. Можно ли придумать что-нибудь новое и не очень сложное в приготовлении?
"Це Смак" уже придумал простой маринад для вкусного шашлыка. Его секрет в простых ингредиентах – свинине, луке и бутылке пива. Заинтригованы? Тогда попытаемся приготовить.
Как приготовить шашлык в пиве
Ингредиенты на 4 порции:
- свинина – 1,5 кг;
- светлое пиво – 1,5 ст.;
- лук – 3-4 шт.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Свинину вымойте и обсушите с помощью бумажных полотенец. Нарежьте мясо небольшими кусочками.
- Лук очистите. Нарежьте ее кольцами.
- Выложите мясо вместе с луком в глубокую посуду, залейте пивом, посолите и поперчите по своему вкусу.
- Все перемешайте, накройте посуду пищевой плёнкой. Отправьте шашлык в холодильник на 3 часа.
- Когда мясо промариновалось, остается только его пожарить. На это вам достаточно будет всего 15-20 минут.
Готовый шашлык подавайте с любимым соусом или домашним кетчупом. Приятного аппетита!