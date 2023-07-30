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Рецепт невероятного шашлыка в пиве: потрясающий аромат и румяная корочка вам гарантированы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятно сочный и ароматный шашлык в пиве
Невероятно сочный и ароматный шашлык в пиве. Фото cesmak.info

Такое мясо станет хитом вашего пикника

Трудно представить себе летний отдых без пикника. Шашлык из свинины на гриле или мангале – традиционное блюдо для такого вида отдыха. Бесспорно, рецептов шашлыка настолько много, что уже трудно все перечислить. Можно ли придумать что-нибудь новое и не очень сложное в приготовлении?

"Це Смак" уже придумал простой маринад для вкусного шашлыка. Его секрет в простых ингредиентах – свинине, луке и бутылке пива. Заинтригованы? Тогда попытаемся приготовить.

Как приготовить шашлык в пиве

Ингредиенты на 4 порции:

  • свинина – 1,5 кг;
  • светлое пиво – 1,5 ст.;
  • лук – 3-4 шт.;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свинину вымойте и обсушите с помощью бумажных полотенец. Нарежьте мясо небольшими кусочками.
  2. Лук очистите. Нарежьте ее кольцами.
  3. Выложите мясо вместе с луком в глубокую посуду, залейте пивом, посолите и поперчите по своему вкусу.
  4. Все перемешайте, накройте посуду пищевой плёнкой. Отправьте шашлык в холодильник на 3 часа.
  5. Когда мясо промариновалось, остается только его пожарить. На это вам достаточно будет всего 15-20 минут.

Готовый шашлык подавайте с любимым соусом или домашним кетчупом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Пиво #Шашлык #Готовим дома