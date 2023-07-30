Рецепт невероятного шашлыка в пиве: потрясающий аромат и румяная корочка вам гарантированы

Такое мясо станет хитом вашего пикника

Трудно представить себе летний отдых без пикника. Шашлык из свинины на гриле или мангале – традиционное блюдо для такого вида отдыха. Бесспорно, рецептов шашлыка настолько много, что уже трудно все перечислить. Можно ли придумать что-нибудь новое и не очень сложное в приготовлении?

"Це Смак" уже придумал простой маринад для вкусного шашлыка. Его секрет в простых ингредиентах – свинине, луке и бутылке пива. Заинтригованы? Тогда попытаемся приготовить.

Как приготовить шашлык в пиве

Ингредиенты на 4 порции:

свинина – 1,5 кг;

светлое пиво – 1,5 ст.;

лук – 3-4 шт.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Свинину вымойте и обсушите с помощью бумажных полотенец. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Лук очистите. Нарежьте ее кольцами. Выложите мясо вместе с луком в глубокую посуду, залейте пивом, посолите и поперчите по своему вкусу. Все перемешайте, накройте посуду пищевой плёнкой. Отправьте шашлык в холодильник на 3 часа. Когда мясо промариновалось, остается только его пожарить. На это вам достаточно будет всего 15-20 минут.

Готовый шашлык подавайте с любимым соусом или домашним кетчупом. Приятного аппетита!