Зачем для шашлыка использовать опилки: безумный секрет опытных кулинаров

Гости сначала удивлятся такому приготовлению мяса, но потом оценят

Мало найдется людей, не любящих ароматный шашлык. Это основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком, запоминается надолго.

Иногда даже опытные кулинары даже не догадываются, что на вкус шашлыка могут повлиять очень необычные ингредиенты. Например, далеко не все подозревают, что вкус мяса можно улучшить с помощью опилок. Вместе с Рixelinform расскажем, как она влияет на шашлык.

Как опилки влияют на вкус мяса

Опытные шашлыковеды выяснили, что благодаря применению этого компонента аромат шашлыка становится просто потрясающим. Благодаря опилкам появляется настоящий запах дыма, которого так сложно достичь при классическом варианте приготовления. Однако пользоваться этим необычным ингредиентом нужно правильно.

Как использовать опилки при приготовлении шашлыка

Прежде всего следует отправить опилки в емкость с небольшим количеством воды. Их нужно оставить там на время, чтобы опилки намокли.

Когда уголь будет готов, нужно будет отжать опилки и положить на него. Во время тления будет образовываться специфический запах. Именно он придаст вашему шашлыку необычный аромат.

Кстати, на вкус мяса может повлиять даже посуда. "Телеграф" ранее рассказывал, в какой кастрюле нельзя мариновать шашлык.