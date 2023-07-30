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Хрустітимете до самої весни: перевірений рецепт солоних огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Класичні мариновані огірки на зиму
Класичні мариновані огірки на зиму. Фото pinterest.com

Спробуйте раз — і ви так закриватимете огірки щоліта

Домашні солоні огірки — чудова закуска у будь-яку пору року. Їх можна подавати як самостійну страву, але вони можуть бути інгредієнтом багатьох страв.

Безумовно, рецептів приготування солоних огірків – неймовірна величезна кількість. Проте сьогодні разом із Uaportal ми розповімо про традиційний рецепт солоних огірків, який легко приготувати самостійно. Саме така страва підкорить вас своїм смаком і подарує справжню насолоду. Ну що, беремо продукти та починаємо готувати!

Традиційний рецепт солоних огірків

Інгредієнти:

  • 3 ст. л. солі на 1 літр води;
  • листя дуба чи вишні;
  • суцвіття кропу;
  • чорний перець горошком;
  • листя хрону;
  • часник;
  • огірки.

Спосіб приготування:

  1. Добре промийте банки. На дно кожної покладіть листя хрону, вишні або дуба, а також порізаний на дрібні шматочки часник.
  2. Далі щільно викладіть огірки. Зверху додайте ще листок хрону.
  3. Розведіть сіль у холодній воді. Залийте огірки цим розсолом до верху банки.
  4. Розмістіть банку на тарілці, щоб уникнути розливання розсолу. Закрийте кришкою та поставте в темне та прохолодне місце на 3 дні.

Через три дні солоні огірки готові до подачі на стіл зі смачною картоплею. Ви можете зберегти їх на зиму у прохолодному місці.

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