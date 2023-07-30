Хрустітимете до самої весни: перевірений рецепт солоних огірків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Спробуйте раз — і ви так закриватимете огірки щоліта
Домашні солоні огірки — чудова закуска у будь-яку пору року. Їх можна подавати як самостійну страву, але вони можуть бути інгредієнтом багатьох страв.
Безумовно, рецептів приготування солоних огірків – неймовірна величезна кількість. Проте сьогодні разом із Uaportal ми розповімо про традиційний рецепт солоних огірків, який легко приготувати самостійно. Саме така страва підкорить вас своїм смаком і подарує справжню насолоду. Ну що, беремо продукти та починаємо готувати!
Традиційний рецепт солоних огірків
Інгредієнти:
- 3 ст. л. солі на 1 літр води;
- листя дуба чи вишні;
- суцвіття кропу;
- чорний перець горошком;
- листя хрону;
- часник;
- огірки.
Спосіб приготування:
- Добре промийте банки. На дно кожної покладіть листя хрону, вишні або дуба, а також порізаний на дрібні шматочки часник.
- Далі щільно викладіть огірки. Зверху додайте ще листок хрону.
- Розведіть сіль у холодній воді. Залийте огірки цим розсолом до верху банки.
- Розмістіть банку на тарілці, щоб уникнути розливання розсолу. Закрийте кришкою та поставте в темне та прохолодне місце на 3 дні.
Через три дні солоні огірки готові до подачі на стіл зі смачною картоплею. Ви можете зберегти їх на зиму у прохолодному місці.