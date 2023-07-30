Хрустітимете до самої весни: перевірений рецепт солоних огірків

Спробуйте раз — і ви так закриватимете огірки щоліта

Домашні солоні огірки — чудова закуска у будь-яку пору року. Їх можна подавати як самостійну страву, але вони можуть бути інгредієнтом багатьох страв.

Безумовно, рецептів приготування солоних огірків – неймовірна величезна кількість. Проте сьогодні разом із Uaportal ми розповімо про традиційний рецепт солоних огірків, який легко приготувати самостійно. Саме така страва підкорить вас своїм смаком і подарує справжню насолоду. Ну що, беремо продукти та починаємо готувати!

Традиційний рецепт солоних огірків

Інгредієнти:

3 ст. л. солі на 1 літр води;

листя дуба чи вишні;

суцвіття кропу;

чорний перець горошком;

листя хрону;

часник;

огірки.

Спосіб приготування:

Добре промийте банки. На дно кожної покладіть листя хрону, вишні або дуба, а також порізаний на дрібні шматочки часник. Далі щільно викладіть огірки. Зверху додайте ще листок хрону. Розведіть сіль у холодній воді. Залийте огірки цим розсолом до верху банки. Розмістіть банку на тарілці, щоб уникнути розливання розсолу. Закрийте кришкою та поставте в темне та прохолодне місце на 3 дні.

Через три дні солоні огірки готові до подачі на стіл зі смачною картоплею. Ви можете зберегти їх на зиму у прохолодному місці.