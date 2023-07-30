Будете хрустеть до самой весны: проверенный рецепт соленых огурцов
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Попробуйте раз — и вы будете так закрывать огурцы каждое лето
Домашние соленые огурцы — прекрасная закуска в любое время года. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, но они могут быть ингредиентом многих блюд.
Безусловно, рецептов приготовления соленых огурцов — невероятное множество. Однако сегодня вместе с Uaportal мы расскажем о традиционном рецепте соленых огурцов, который легко приготовить самостоятельно. Именно такое блюдо покорит вас своим вкусом и подарит настоящее наслаждение. Ну что, берем продукты и начинаем готовить!
Традиционный рецепт соленых огурцов
Ингредиенты:
- 3 ст. л. соли на 1 литр воды;
- листья дуба или вишни;
- соцветие укропа;
- черный перец горошком;
- листья хрена;
- чеснок;
- огурцы.
Способ приготовления:
- Хорошо промойте банки. На дно каждой положите листья хрена, вишни или дуба, а также порезанный на мелкие кусочки чеснок.
- Далее плотно выложите огурцы. Сверху добавьте еще листок хрена.
- Разведите соль в холодной воде. Залейте огурцы этим рассолом до самого верха банки.
- Разместите банку на тарелке, чтобы избежать разливки рассола. Закройте крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 3 дня.
Через три дня соленые огурцы готовы к подаче на стол со вкусным картофелем. Вы можете сохранить их на зиму в прохладном месте.