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Будете хрустеть до самой весны: проверенный рецепт соленых огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Классические маринованные огурцы на зиму
Классические маринованные огурцы на зиму. Фото pinterest.com

Попробуйте раз — и вы будете так закрывать огурцы каждое лето

Домашние соленые огурцы — прекрасная закуска в любое время года. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, но они могут быть ингредиентом многих блюд.

Безусловно, рецептов приготовления соленых огурцов — невероятное множество. Однако сегодня вместе с Uaportal мы расскажем о традиционном рецепте соленых огурцов, который легко приготовить самостоятельно. Именно такое блюдо покорит вас своим вкусом и подарит настоящее наслаждение. Ну что, берем продукты и начинаем готовить!

Традиционный рецепт соленых огурцов

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. соли на 1 литр воды;
  • листья дуба или вишни;
  • соцветие укропа;
  • черный перец горошком;
  • листья хрена;
  • чеснок;
  • огурцы.

Способ приготовления:

  1. Хорошо промойте банки. На дно каждой положите листья хрена, вишни или дуба, а также порезанный на мелкие кусочки чеснок.
  2. Далее плотно выложите огурцы. Сверху добавьте еще листок хрена.
  3. Разведите соль в холодной воде. Залейте огурцы этим рассолом до самого верха банки.
  4. Разместите банку на тарелке, чтобы избежать разливки рассола. Закройте крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 3 дня.

Через три дня соленые огурцы готовы к подаче на стол со вкусным картофелем. Вы можете сохранить их на зиму в прохладном месте.

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#Рецепт #Готовим дома #Консервированные огурцы