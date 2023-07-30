Будете хрустеть до самой весны: проверенный рецепт соленых огурцов

Попробуйте раз — и вы будете так закрывать огурцы каждое лето

Домашние соленые огурцы — прекрасная закуска в любое время года. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, но они могут быть ингредиентом многих блюд.

Безусловно, рецептов приготовления соленых огурцов — невероятное множество. Однако сегодня вместе с Uaportal мы расскажем о традиционном рецепте соленых огурцов, который легко приготовить самостоятельно. Именно такое блюдо покорит вас своим вкусом и подарит настоящее наслаждение. Ну что, берем продукты и начинаем готовить!

Традиционный рецепт соленых огурцов

Ингредиенты:

3 ст. л. соли на 1 литр воды;

листья дуба или вишни;

соцветие укропа;

черный перец горошком;

листья хрена;

чеснок;

огурцы.

Способ приготовления:

Хорошо промойте банки. На дно каждой положите листья хрена, вишни или дуба, а также порезанный на мелкие кусочки чеснок. Далее плотно выложите огурцы. Сверху добавьте еще листок хрена. Разведите соль в холодной воде. Залейте огурцы этим рассолом до самого верха банки. Разместите банку на тарелке, чтобы избежать разливки рассола. Закройте крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 3 дня.

Через три дня соленые огурцы готовы к подаче на стол со вкусным картофелем. Вы можете сохранить их на зиму в прохладном месте.