Огірочки як з бочки: без оцту, окропу та мороки

Огірки виходять хрумкі, солоні та неймовірно смачні

Активно триває сезон заготівлі на зиму овочів. Ми розповідали, навіщо кулінари додають до огірків у банки дубове листя. Тепер ділимось цікавим рецептом консервації. Він не потребує оцту та заливання овочів окропом.

На порталі "Коліжанка" розповіли, як закрити огірки на зиму холодним методом. Овочі виходять хрумкі та ароматні — просто як із бочки.

Інгредієнти:

огірки;

зелень для консервації;

часник, гострий перець;

сіль – 100 г на 1 л води.

Спосіб приготування:

Промиваємо добре огірки та зелень. Чисто вимиваємо банки. На дно викладаємо зелень, зубчики часнику, нарізаний гострий перець. Кладемо огірки, перемежаючи їх шарами зелені. У воді розчиняємо сіль. Солоний маринад заливаємо в банки. Прикриваємо все кришками, ставимо банки у миски чи рознос — туди буде стікати маринад при бродінні. Так залишаємо банки при кімнатній температурі на 3 – 5 діб. Після цього зливаємо воду, кілька разів промиваємо огірки чистою, холодною водою. Знову заливаємо холодною водою. Закручуємо кришки.

Заготівля зберігається в прохолодному місці. Огірки виходять наче щойно з бочки. Також ми розповідали, як приготувати "п’яні" помідори.