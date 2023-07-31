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З тисячі рецептів цей найкращий: зі сливовим маринадом ви з’їсте не лише шашлик, а й мангал

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рецепт такого сливового маринаду проситимуть усі
Рецепт такого сливового маринаду проситимуть усі. Фото cesmak.info

Урізноманітнити своє "шашличне" меню легко!

Якщо вже всі маринади для м’яса перепробовані, то для вас є ще один — сливовий. Він ідеально підходить до ніжного курячого м’яса, не пересушує його на мангалі та робить більш пікантним.

Такий ароматний соус за рецептом "Це Смак" можна використовувати не тільки для шашлику, а й найрізноманітніших м’ясних страв. До того ж ви можете заготовити цю смакоту на зиму та холодними вечорами згадувати про літо.

Як приготувати сливовий маринад для м’яса.

Інгредієнти на 5 порцій:

  • сливи – 2 кг;
  • часник – 2-3 шт.;
  • перець чилі – 2-3 шт.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • карі — 20 г;
  • цукор – 8 ст. л.;
  • червоний перець мелений – 2-3 ч. л.;
  • кориця — 0,5 ч. л.;
  • куряче філе – 1 кг;
  • цибуля – 1 кг;
  • оливкова олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Вимийте сливи, видаліть кісточки. Очистьте 2-3 головки часнику, витягніть з перцю чилі насіння і зріжте плодоніжку.
  2. Пропустіть все через м’ясорубку. Масу, що вийшла, змішайте з цукром, сіллю, карі, перцем і корицею.
  3. Соус помістіть у каструлю та поставте її на вогонь. Зливову суміш доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть соус протягом 30 хвилин. Маринад розподіліть по стерилізованих банках, дайте охолонути та відправте у прохолодне місце.
  4. Куряче філе промийте, наріжте шматочками на шашлик. Очистьте та наріжте кільцями цибулю.
  5. Замаринуйте м’ясо за допомогою 200 г сливового соусу, оливкової олії та перемішайте з цибульними кільцями. За бажанням можете додати ще трохи перцю та солі. Залишіть м’ясо на 2 години.
  6. Насаджуйте замариновану курку на шампур та обсмажуйте на мангалі до готовності.

Шашлик можете подавати з тим же сливовим соусом. Приготуйте до шашлику закуску з помідорів за рецептом "Телеграф" і насолоджуйтесь.

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