Укр

Из тысячи рецептов этот лучший: со сливовым маринадом вы съедите не только шашлык, но и мангал

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт такого сливового маринада будут просить все
Рецепт такого сливового маринада будут просить все. Фото cesmak.info

Разнообразить свое "шашлычное" меню легко!

Если уже все маринады для мяса перепробованы, то у нас для вас есть еще один – сливовый. Он идеально подходит к нежному куриному мясу, не пересушивает его на мангале и делает более пикантным.

Такой ароматный соус по рецепту "Це Смак" можно использовать не только для шашлыка, но и самых разнообразных мясных блюд. К тому же вы можете заготовить эту вкуснятину на зиму и холодными вечерами вспоминать о лете.

Как приготовить сливовый маринад для мяса

Ингредиенты на 5 порций:

  • сливы – 2 кг;
  • чеснок – 2-3 шт.;
  • перец чили – 2-3 шт.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • карри — 20 г;
  • сахар – 8 ст. л.;
  • красный перец молотый – 2-3 ч. л.;
  • корица – 0,5 ч. л.;
  • куриное филе – 1 кг;
  • лук – 1 кг;
  • оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Вымойте сливы, удалите косточки. Очистите 2-3 головки чеснока, извлеките из перца чили семян и срежьте плодоножку.
  2. Пропустите все через мясорубку. Получившуюся массу смешайте с сахаром, солью, карри, перцем и корицей.
  3. Соус поместите в кастрюлю и поставьте ее на огонь. Сливовую смесь доведите до кипения, убавьте огонь и варите соус еще в течение 30 минут. Маринад распределите по стерилизованным банкам, дайте остыть и отправьте в прохладное место.
  4. Куриное филе промойте, нарежьте кусочками на шашлык. Очистите и нарежьте кольцами лук.
  5. Замаринуйте мясо 200 г сливового соуса, оливкового масла и перемешайте с луковыми колечками. По желанию можете добавить еще немного перца и соли. Оставьте мясо на 2 часа.
  6. Насаживайте замаринованную курицу на шампур и обжаривайте на мангале до готовности.

Шашлык можете подавать с тем же сливовым соусом. Приготовьте к шашлыку закуску из помидор по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь.

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Маринад #Сливы #Готовим дома