Из тысячи рецептов этот лучший: со сливовым маринадом вы съедите не только шашлык, но и мангал

Разнообразить свое "шашлычное" меню легко!

Если уже все маринады для мяса перепробованы, то у нас для вас есть еще один – сливовый. Он идеально подходит к нежному куриному мясу, не пересушивает его на мангале и делает более пикантным.

Такой ароматный соус по рецепту "Це Смак" можно использовать не только для шашлыка, но и самых разнообразных мясных блюд. К тому же вы можете заготовить эту вкуснятину на зиму и холодными вечерами вспоминать о лете.

Как приготовить сливовый маринад для мяса

Ингредиенты на 5 порций:

сливы – 2 кг;

чеснок – 2-3 шт.;

перец чили – 2-3 шт.;

соль – 1 ст. л.;

карри — 20 г;

сахар – 8 ст. л.;

красный перец молотый – 2-3 ч. л.;

корица – 0,5 ч. л.;

куриное филе – 1 кг;

лук – 1 кг;

оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Вымойте сливы, удалите косточки. Очистите 2-3 головки чеснока, извлеките из перца чили семян и срежьте плодоножку. Пропустите все через мясорубку. Получившуюся массу смешайте с сахаром, солью, карри, перцем и корицей. Соус поместите в кастрюлю и поставьте ее на огонь. Сливовую смесь доведите до кипения, убавьте огонь и варите соус еще в течение 30 минут. Маринад распределите по стерилизованным банкам, дайте остыть и отправьте в прохладное место. Куриное филе промойте, нарежьте кусочками на шашлык. Очистите и нарежьте кольцами лук. Замаринуйте мясо 200 г сливового соуса, оливкового масла и перемешайте с луковыми колечками. По желанию можете добавить еще немного перца и соли. Оставьте мясо на 2 часа. Насаживайте замаринованную курицу на шампур и обжаривайте на мангале до готовности.

Шашлык можете подавать с тем же сливовым соусом. Приготовьте к шашлыку закуску из помидор по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь.