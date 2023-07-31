Из тысячи рецептов этот лучший: со сливовым маринадом вы съедите не только шашлык, но и мангал
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Разнообразить свое "шашлычное" меню легко!
Если уже все маринады для мяса перепробованы, то у нас для вас есть еще один – сливовый. Он идеально подходит к нежному куриному мясу, не пересушивает его на мангале и делает более пикантным.
Такой ароматный соус по рецепту "Це Смак" можно использовать не только для шашлыка, но и самых разнообразных мясных блюд. К тому же вы можете заготовить эту вкуснятину на зиму и холодными вечерами вспоминать о лете.
Как приготовить сливовый маринад для мяса
Ингредиенты на 5 порций:
- сливы – 2 кг;
- чеснок – 2-3 шт.;
- перец чили – 2-3 шт.;
- соль – 1 ст. л.;
- карри — 20 г;
- сахар – 8 ст. л.;
- красный перец молотый – 2-3 ч. л.;
- корица – 0,5 ч. л.;
- куриное филе – 1 кг;
- лук – 1 кг;
- оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Вымойте сливы, удалите косточки. Очистите 2-3 головки чеснока, извлеките из перца чили семян и срежьте плодоножку.
- Пропустите все через мясорубку. Получившуюся массу смешайте с сахаром, солью, карри, перцем и корицей.
- Соус поместите в кастрюлю и поставьте ее на огонь. Сливовую смесь доведите до кипения, убавьте огонь и варите соус еще в течение 30 минут. Маринад распределите по стерилизованным банкам, дайте остыть и отправьте в прохладное место.
- Куриное филе промойте, нарежьте кусочками на шашлык. Очистите и нарежьте кольцами лук.
- Замаринуйте мясо 200 г сливового соуса, оливкового масла и перемешайте с луковыми колечками. По желанию можете добавить еще немного перца и соли. Оставьте мясо на 2 часа.
- Насаживайте замаринованную курицу на шампур и обжаривайте на мангале до готовности.
Шашлык можете подавать с тем же сливовым соусом. Приготовьте к шашлыку закуску из помидор по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь.