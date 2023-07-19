Зачем заливать мясо кипятком: маринад, для которого вам не нужны ни лук, ни уксус
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Нет ничего проще и вкуснее этого рецепта
Наверное, об ароматном шашлыке знают все и любят его также абсолютно все. Это основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком – может ли быть что-то лучше?
Рецептов шашлыка сейчас существует на все случаи жизни и на любой вкус. Среди ингредиентов многих из них – лук и не самый полезный уксус. Конечно, это самый популярный маринад для любимого мяса, но можно ли приготовить что-нибудь совсем простое? Конечно, можно! В это сложно поверить, но изюминка маринада от "Це Вкус" – обычный кипяток. Именно он отлично подготовит мясо к мангалу. Специи подчеркнут вкус, а растительное масло сделает его сочным. Попробуем?
Как приготовить маринад для шашлыка без лука и уксуса
Ингредиенты на 5 порций:
- вода – 250 мл;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- соль, приправа для мяса – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Вскипятите воду и залейте ею приправы.
- Добавьте в смесь растительное масло и соль по своему вкусу, перемешайте.
- Полученным маринадом залейте мясо нарезанное средними кусочками одинаковой величины. Хорошенько перемешайте и уберите в прохладное место на 3 часа.
Теперь можете брать опилки и жарить самый ароматный шашлык. К мясу обязательно подайте закуску из помидор. Приятного аппетита!