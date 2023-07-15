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Съедят и не заметят: как приготовить самую популярную летнюю закуску из помидор

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Помидорная закуска-пятиминутка
Помидорная закуска-пятиминутка. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Вкусно, быстро и недорого!

Сезон помидоров в разгаре, поэтому их следует активно использовать в приготовлении разнообразных необычных закусок. Если любите овощную пикантность – этот рецепт вам обязательно понравится.

Закуска по рецепту Рrostoway не только проста, но и очень сытно. Вы с легкостью можете подавать ее как к праздничному столу, так и к обычному семейному обеду. Ароматное и бюджетное блюдо из бесхитростных продуктов станет вашей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить закуску из помидоров

Ингредиенты:

  • помидоры – 5-6 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • чеснок –5-6 зубчиков;
  • соль – 1 ч. л;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • черный перец – 0,5 ч. л.;
  • уксус – 1 ст. л.;
  • масло –2 ст. л.;
  • зелень – 1 пучок.

Способ приготовления:

  1. В салатницу нарежьте кружочками помидоры. Если для приготовления закуски вы выбрали черри, то их нужно порезать пополам.
  2. Лук порежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс.
  3. Посолите, добавьте перец, сахар и зелень по своему вкусу.
  4. Добавьте в закуску масло и уксус, аккуратно перемешайте и оставьте на 15 минут.

Закуска готова. Подавайте ее к любимым рыбным или мясным блюдам и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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