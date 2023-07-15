Съедят и не заметят: как приготовить самую популярную летнюю закуску из помидор

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Сезон помидоров в разгаре, поэтому их следует активно использовать в приготовлении разнообразных необычных закусок. Если любите овощную пикантность – этот рецепт вам обязательно понравится.

Закуска по рецепту Рrostoway не только проста, но и очень сытно. Вы с легкостью можете подавать ее как к праздничному столу, так и к обычному семейному обеду. Ароматное и бюджетное блюдо из бесхитростных продуктов станет вашей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить закуску из помидоров

Ингредиенты:

помидоры – 5-6 шт.;

лук – 2 шт.;

чеснок –5-6 зубчиков;

соль – 1 ч. л;

сахар – 1 ст. л.;

черный перец – 0,5 ч. л.;

уксус – 1 ст. л.;

масло –2 ст. л.;

зелень – 1 пучок.

Способ приготовления:

В салатницу нарежьте кружочками помидоры. Если для приготовления закуски вы выбрали черри, то их нужно порезать пополам. Лук порежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс. Посолите, добавьте перец, сахар и зелень по своему вкусу. Добавьте в закуску масло и уксус, аккуратно перемешайте и оставьте на 15 минут.

Закуска готова. Подавайте ее к любимым рыбным или мясным блюдам и наслаждайтесь! Приятного аппетита!