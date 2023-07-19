Навіщо заливати м’ясо окропом: маринад, для якого вам не потрібні ні цибуля, ні оцет

Немає нічого простішого та смачнішого за цей рецепт

Напевно, про ароматний шашлик знають усі й люблять його також абсолютно все. Це основна страва будь-яких пікніків та просто відпочинку на природі. Гаряче соковите та ніжне м’ясо, що тане в роті та віддає димком – чи може бути щось краще?

Рецептів шашлику зараз існує на всі випадки життя та на будь-який смак. Серед інгредієнтів багатьох з них – цибуля і не найкорисніший оцет. Звичайно, це найпопулярніший маринад для улюбленого м’яса, але чи можна приготувати щось зовсім просте? Звичайно, можна! В це складно повірити, але родзинка маринаду від "Це Смак" — звичайний окріп. Саме він добре підготує м’ясо до мангала. Спеції підкреслять смак, а олія зробить її соковитим. Спробуємо?

Як приготувати маринад для шашлику без цибулі та оцту

Інгредієнти на 5 порцій:

вода – 250 мл;

соняшникова олія – 50 мл;

сіль, приправа для м’яса – на свій смак.

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду та залийте нею приправи. Додайте в суміш олію і сіль за своїм смаком, перемішайте. Отриманим маринадом залийте нарізане м’ясо середніми шматочками однакової величини. Добре перемішайте і приберіть у прохолодне місце на 3 години.

Тепер можете брати тирсу і смажити найзапашніший шашлик. До м’яса обов’язково подайте закуску з помідорів. Смачного!