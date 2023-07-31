Огірочки, від яких шаленіють всі: пікулі, як у McDonald's, можна закрити на зиму самотужки

Такі кружечки ідеальні до бургерів чи салатів

Активно триває сезон заготівель з овочів. Якщо ви вже закривали смачнющі огірочки по-турецьки, то зверніть увагу на цей рецепт огірочків-пікулів.

Це ті самі пряні, кисло-солодкі огірки, які у макдональдсі кладуть у бургери. Простим рецептом поділились на theLime.

Інгредієнти:

огірки — 1 кг

цибуля — 300 г

сіль — 3 ст. л.

цукор — 300 г

оцет яблучний 6% — 300 мл

куркума — 1 ч. л.

перець горошком — приблизно 20 шт.

французька гірчиця — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Заздалегідь готуємо банки та кришки. Чисті банки стерилізуємо в духовці при температурі 180°С. Ще варіанти — на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки 5-10 хвилин кип'ятимо у каструлі з водою. Огірки промиваємо у проточній воді. Цибулю теж миємо, очищаємо її від лушпиння. Нарізаємо овочі: огірки кришимо кільцями, а цибулю – півкільцями. Шматочки огірків та цибулі висипаємо в глибокий посуд. Додаємо сіль, ретельно перемішуємо. Накриваємо тарілкою та ставимо зверху прес приблизно на 3 години. В окремій каструлі змішуємо яблучний оцет, цукор, куркуму. Кладемо перець горошком та діжонську гірчицю. Перемішуємо та доводимо до кипіння. Огірки промиваємо під проточною водою. Відкидаємо на друшляк — повинна стекти вода. Потім кладемо їх в киплячий розсіл, огірки повинні закипіти. Перекладаємо огірки в стерилізовані банки разом із маринадом. Закриваємо кришками.

З цими огірочками можна зробити смачні домашні бургери. Крім того, зазвичай їх додають у бутерброди, салати, та домашню шаурму.