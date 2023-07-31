Огірочки, від яких шаленіють всі: пікулі, як у McDonald's, можна закрити на зиму самотужки
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Такі кружечки ідеальні до бургерів чи салатів
Активно триває сезон заготівель з овочів. Якщо ви вже закривали смачнющі огірочки по-турецьки, то зверніть увагу на цей рецепт огірочків-пікулів.
Це ті самі пряні, кисло-солодкі огірки, які у макдональдсі кладуть у бургери. Простим рецептом поділились на theLime.
Інгредієнти:
- огірки — 1 кг
- цибуля — 300 г
- сіль — 3 ст. л.
- цукор — 300 г
- оцет яблучний 6% — 300 мл
- куркума — 1 ч. л.
- перець горошком — приблизно 20 шт.
- французька гірчиця — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Заздалегідь готуємо банки та кришки. Чисті банки стерилізуємо в духовці при температурі 180°С. Ще варіанти — на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки 5-10 хвилин кип'ятимо у каструлі з водою.
- Огірки промиваємо у проточній воді. Цибулю теж миємо, очищаємо її від лушпиння. Нарізаємо овочі: огірки кришимо кільцями, а цибулю – півкільцями.
- Шматочки огірків та цибулі висипаємо в глибокий посуд. Додаємо сіль, ретельно перемішуємо. Накриваємо тарілкою та ставимо зверху прес приблизно на 3 години.
- В окремій каструлі змішуємо яблучний оцет, цукор, куркуму. Кладемо перець горошком та діжонську гірчицю. Перемішуємо та доводимо до кипіння.
- Огірки промиваємо під проточною водою. Відкидаємо на друшляк — повинна стекти вода. Потім кладемо їх в киплячий розсіл, огірки повинні закипіти.
- Перекладаємо огірки в стерилізовані банки разом із маринадом. Закриваємо кришками.
З цими огірочками можна зробити смачні домашні бургери. Крім того, зазвичай їх додають у бутерброди, салати, та домашню шаурму.