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Огірочки, від яких шаленіють всі: пікулі, як у McDonald's, можна закрити на зиму самотужки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудова пряна огіркова заготівля Новина оновлена 31 липня 2023, 18:18
Чудова пряна огіркова заготівля. Фото Апостроф

Такі кружечки ідеальні до бургерів чи салатів

Активно триває сезон заготівель з овочів. Якщо ви вже закривали смачнющі огірочки по-турецьки, то зверніть увагу на цей рецепт огірочків-пікулів.

Це ті самі пряні, кисло-солодкі огірки, які у макдональдсі кладуть у бургери. Простим рецептом поділились на theLime.

Інгредієнти:

  • огірки — 1 кг
  • цибуля — 300 г
  • сіль — 3 ст. л.
  • цукор — 300 г
  • оцет яблучний 6% — 300 мл
  • куркума — 1 ч. л.
  • перець горошком — приблизно 20 шт.
  • французька гірчиця — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь готуємо банки та кришки. Чисті банки стерилізуємо в духовці при температурі 180°С. Ще варіанти — на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки 5-10 хвилин кип'ятимо у каструлі з водою.
  2. Огірки промиваємо у проточній воді. Цибулю теж миємо, очищаємо її від лушпиння. Нарізаємо овочі: огірки кришимо кільцями, а цибулю – півкільцями.
  3. Шматочки огірків та цибулі висипаємо в глибокий посуд. Додаємо сіль, ретельно перемішуємо. Накриваємо тарілкою та ставимо зверху прес приблизно на 3 години.
  4. В окремій каструлі змішуємо яблучний оцет, цукор, куркуму. Кладемо перець горошком та діжонську гірчицю. Перемішуємо та доводимо до кипіння.
  5. Огірки промиваємо під проточною водою. Відкидаємо на друшляк — повинна стекти вода. Потім кладемо їх в киплячий розсіл, огірки повинні закипіти.
  6. Перекладаємо огірки в стерилізовані банки разом із маринадом. Закриваємо кришками.

З цими огірочками можна зробити смачні домашні бургери. Крім того, зазвичай їх додають у бутерброди, салати, та домашню шаурму.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Заготівля