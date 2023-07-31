Огурчики, от которых сходят с ума все: пикули, как у McDonald’s, можно закрыть на зиму

Такие кружочки идеальны для бургеров или салатов

Активно длится сезон заготовок из овощей. Если вы уже закрывали вкуснейшие огурчики по-турецки, то обратите внимание на этот рецепт огурчиков-пикулей.

Это те же пряные, кисло-сладкие огурцы, которые в Макдональдсе кладут в бургеры. Простым рецептом разделились на theLime.

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг

лук — 300 г

соль – 3 ст. л.

сахар — 300 г

уксус яблочный 6% — 300 мл

куркума – 1 ч. л.

перец горошком – примерно 20 шт.

французская горчица — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Предварительно готовим банки и крышки. Чистые банки стерилизуем в духовке при температуре 180°С. Еще варианты – на пару или в микроволновке. Крышки 5-10 минут кипятим в кастрюле с водой. Огурцы промываем в проточной воде. Лук тоже моем, очищаем его от шелухи. Нарезаем овощи: огурцы крошим кольцами, а лук – полукольцами. Кусочки огурцов и лука высыпаем в глубокую посуду. Добавляем соль, кропотливо перемешиваем. Накрываем тарелкой и ставим сверху пресс примерно на 3 часа. В отдельной кастрюле смешиваем яблочный уксус, сахар, куркуму. Кладем перец горошком и дижонскую горчицу. Перемешиваем и доводим до кипения. Огурцы промываем под проточной водой. Откидываем на дуршлаг – должна стечь вода. Затем кладем их в кипящий рассол, огурцы должны закипеть. Переводим огурцы в стерилизованные банки вместе с маринадом. Закрываем крышками.

С этими огурчиками можно сделать вкусные домашние бургеры. Кроме того, обычно их добавляют в бутерброды, салаты и домашнюю шаурму.