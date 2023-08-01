Розкіш у кожному шматочку: древній рецепт київського сухого варення
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Це давній спосіб заготовки яблук на зиму
Ми розповідали, як приготувати смачне незвичне варення з кабачка. Але наступний рецепт — це просто щось неймовірне.
Таке варення у нас готують здавна. Сухе варення називають "Київським". Зупинитися, якщо спробували його, майже ніхто не може: руки самі тягнуться за новою часточкою. Його радять готувати з падалиці або пошкоджених яблук, які не будуть довго зберігатися. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".
Інгредієнти:
- 1 кг підготовлених яблук
- 300 гр. цукру
- 1 ч. л. меленої кориці
- 1/2 ч. л. кристалічної лимонної кислоти
Спосіб приготування:
- Яблука миємо, видаляємо серцевини і пошкоджені місця. Нарізаємо.
- Викладаємо шматочки на деко, вистелене фольгою. Укладаємо щільно, шматочок до шматочка.
- Для посипки змішуємо цукор з корицею і лимонною кислотою. Сумішшю посипаємо яблука.
- У духовку, розігріту до 200 градусів, ставимо деко на середній рівень хвилин на 20-30. Потім виймаємо. Вони повинні охолонути.
- Яблука перекладаємо на пергамент, посипаний цукром, і залишаємо підсихати при кімнатній температурі впродовж двох діб. Цей час може сягнути 3-5 днів.
Готові часточки перекладаємо в пластикові контейнери і зберігаємо при кімнатній температурі. Це дуже просто і дуже смачно. Також ми розповідали, як приготувати вдома малинове морозиво.