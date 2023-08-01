Розкіш у кожному шматочку: древній рецепт київського сухого варення

Це давній спосіб заготовки яблук на зиму

Ми розповідали, як приготувати смачне незвичне варення з кабачка. Але наступний рецепт — це просто щось неймовірне.

Таке варення у нас готують здавна. Сухе варення називають "Київським". Зупинитися, якщо спробували його, майже ніхто не може: руки самі тягнуться за новою часточкою. Його радять готувати з падалиці або пошкоджених яблук, які не будуть довго зберігатися. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

1 кг підготовлених яблук

300 гр. цукру

1 ч. л. меленої кориці

1/2 ч. л. кристалічної лимонної кислоти

Спосіб приготування:

Яблука миємо, видаляємо серцевини і пошкоджені місця. Нарізаємо. Викладаємо шматочки на деко, вистелене фольгою. Укладаємо щільно, шматочок до шматочка. Для посипки змішуємо цукор з корицею і лимонною кислотою. Сумішшю посипаємо яблука. У духовку, розігріту до 200 градусів, ставимо деко на середній рівень хвилин на 20-30. Потім виймаємо. Вони повинні охолонути. Яблука перекладаємо на пергамент, посипаний цукром, і залишаємо підсихати при кімнатній температурі впродовж двох діб. Цей час може сягнути 3-5 днів.

Готові часточки перекладаємо в пластикові контейнери і зберігаємо при кімнатній температурі. Це дуже просто і дуже смачно. Також ми розповідали, як приготувати вдома малинове морозиво.