Роскошь в каждом кусочке: древний рецепт киевского сухого варенья

Это старинный способ заготовки яблок на зиму.

Мы рассказывали, как приготовить вкусное необычное варенье из кабачка. Но следующий рецепт – это просто нечто невероятное.

Такое варенье у нас готовят издавна. Сухое варенье называют "Киевским". Остановиться, если попробовали его, почти никто не может: руки сами тянутся за новой долькой. Его советуют готовить из падалицы или поврежденных яблок, которые не будут долго храниться. Рецептом поделились на портале Бутылка.

Ингредиенты:

1 кг подготовленных яблок

300 гр. сахара

1 ч. л. молотой корицы

1/2 ч. л. кристаллической лимонной кислоты

Способ приготовления:

Яблоки моем, удаляем сердцевины и поврежденные места. Нарезаем. Выкладываем кусочки на противень, выстланный фольгой. Укладываем плотно, кусочек к кусочку. Для посыпки смешиваем сахар с корицей и лимонной кислотой. Смесью посыпаем яблоки. В духовку, разогретую до 200 градусов, ставим противень на средний уровень минут на 20-30. Затем вынимаем. Они должны остыть. Яблоки перекладываем на пергамент, посыпанный сахаром, и оставляем подсыхать при комнатной температуре в течение двух суток. Это время может достичь 3-5 дней.

Готовые дольки перекладываем в пластиковые контейнеры и храним при комнатной температуре. Это очень просто и очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить дома малиновое мороженое.