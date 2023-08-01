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Роскошь в каждом кусочке: древний рецепт киевского сухого варенья

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Кусочки получаются сладкие, как мармелад Новость обновлена 01 августа 2023, 17:27
Кусочки получаются сладкие, как мармелад. Фото brovarnya-rivne.com

Это старинный способ заготовки яблок на зиму.

Мы рассказывали, как приготовить вкусное необычное варенье из кабачка. Но следующий рецепт – это просто нечто невероятное.

Такое варенье у нас готовят издавна. Сухое варенье называют "Киевским". Остановиться, если попробовали его, почти никто не может: руки сами тянутся за новой долькой. Его советуют готовить из падалицы или поврежденных яблок, которые не будут долго храниться. Рецептом поделились на портале Бутылка.

Ингредиенты:

  • 1 кг подготовленных яблок
  • 300 гр. сахара
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1/2 ч. л. кристаллической лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Яблоки моем, удаляем сердцевины и поврежденные места. Нарезаем.
  2. Выкладываем кусочки на противень, выстланный фольгой. Укладываем плотно, кусочек к кусочку.
  3. Для посыпки смешиваем сахар с корицей и лимонной кислотой. Смесью посыпаем яблоки.
  4. В духовку, разогретую до 200 градусов, ставим противень на средний уровень минут на 20-30. Затем вынимаем. Они должны остыть.
  5. Яблоки перекладываем на пергамент, посыпанный сахаром, и оставляем подсыхать при комнатной температуре в течение двух суток. Это время может достичь 3-5 дней.

Готовые дольки перекладываем в пластиковые контейнеры и храним при комнатной температуре. Это очень просто и очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить дома малиновое мороженое.

Теги:
#Варенье #Консервация #Заготовка #Киевское сухое варенье