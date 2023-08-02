Такий десерт не продається в магазині: фантастичний рецепт морозива з огірків та м’яти

Навіть діти відмовляться від покупного десерту заради такої смакоти

Якщо ви вже пробували домашнє морозиво за британським рецептом, саме час зайнятися експериментами. Для цього цілком знадобиться морозиво з огірків та м’яти.

Для рецепта Shuba не потрібні дорогі чи незвичайні продукти. Проте навіть із кількома інгредієнтами можна включити внутрішнього "алхіміка" та поекспериментувати. Готові?

Як приготувати морозиво з огірків та м’яти

Інгредієнти на 4 порції:

огірок свіжий — 500 г;

мед — 200 мл;

вершки 33% — 200 мл;

грецький йогурт — 200 мл;

м’ята — 2 ст. л.;

сіль — 2 г;

лимон, сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Наріжте м’яту, покладіть у каструлю, додайте вершки та доведіть до кипіння. Зменште вогонь, додайте йогурт та мед, перемішайте до повного розчинення меду. Відкладіть, доки маса не охолоне. Очистьте половину огірка, видаліть насіння та серцевину. М’якуш подрібніть у кухонному комбайні або блендері. Влийте вершкову суміш і знову збийте, додавши лимонний сік та сіль. Суміш протріть через сито до максимально гладкої текстури, ретельно охолодіть перед збиванням у морозиво. Потім викладіть у морозиво і готуйте згідно з інструкціями. Перекладіть у контейнер та заморозьте на 2 години для застигання.

Якщо хочеться простого рецепта смачного десерту, просто покладіть йогурт у морозилку. Така смакота буде вашою коханою!