Такий десерт не продається в магазині: фантастичний рецепт морозива з огірків та м’яти
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Навіть діти відмовляться від покупного десерту заради такої смакоти
Якщо ви вже пробували домашнє морозиво за британським рецептом, саме час зайнятися експериментами. Для цього цілком знадобиться морозиво з огірків та м’яти.
Для рецепта Shuba не потрібні дорогі чи незвичайні продукти. Проте навіть із кількома інгредієнтами можна включити внутрішнього "алхіміка" та поекспериментувати. Готові?
Як приготувати морозиво з огірків та м’яти
Інгредієнти на 4 порції:
- огірок свіжий — 500 г;
- мед — 200 мл;
- вершки 33% — 200 мл;
- грецький йогурт — 200 мл;
- м’ята — 2 ст. л.;
- сіль — 2 г;
- лимон, сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Наріжте м’яту, покладіть у каструлю, додайте вершки та доведіть до кипіння. Зменште вогонь, додайте йогурт та мед, перемішайте до повного розчинення меду. Відкладіть, доки маса не охолоне.
- Очистьте половину огірка, видаліть насіння та серцевину. М’якуш подрібніть у кухонному комбайні або блендері. Влийте вершкову суміш і знову збийте, додавши лимонний сік та сіль.
- Суміш протріть через сито до максимально гладкої текстури, ретельно охолодіть перед збиванням у морозиво. Потім викладіть у морозиво і готуйте згідно з інструкціями.
- Перекладіть у контейнер та заморозьте на 2 години для застигання.
Якщо хочеться простого рецепта смачного десерту, просто покладіть йогурт у морозилку. Така смакота буде вашою коханою!