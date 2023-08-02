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Такой десерт не продается в магазине: фантастический рецепт мороженого из огурцов и мяты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Удивительный десерт - мороженое из огурцов и мяты
Удивительный десерт - мороженое из огурцов и мяты. Фото shuba.life

Даже дети откажутся от покупного десерта ради такой вкуснятины

Если вы уже пробовали домашнее мороженое по британскому рецепту, самое время заняться экспериментами. Для этого вполне пригодится мороженое из огурцов и мяты.

Для рецепта Shuba не нужны дорогие или необычные продукты. Однако даже с несколькими ингредиентами можно включить внутреннего "алхимика" и поэкспериментировать. Готовы?

Как приготовить мороженое из огурцов и мяты

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурец свежий — 500 г;
  • мед — 200 мл;
  • сливки 33% — 200 мл;
  • греческий йогурт — 200 мл;
  • мята — 2 ст. л.;
  • соль — 2 г;
  • лимон, сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мяту, положите в кастрюлю, добавьте сливки и доведите до кипения. Убавьте огонь, добавьте йогурт и мед, перемешайте до полного растворения меда. Отложите, пока масса не остынет.
  2. Очистите половину огурца, удалите семена и сердцевину. Мякоть измельчите в кухонном комбайне или блендере. Влейте сливочную смесь и снова взбейте, добавив лимонный сок и соль.
  3. Смесь протрите через сито до максимально гладкой текстуры, тщательно охладите перед взбиванием в мороженице. Затем выложите в мороженую и готовьте согласно инструкциям.
  4. Переложите в контейнер и заморозьте на 2 часа для застывания.

Если хочется простого рецепта вкусного десерта, просто положите йогурт в морозилку. Такая вкуснятина будет вашей любимой!

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