Такой десерт не продается в магазине: фантастический рецепт мороженого из огурцов и мяты

Даже дети откажутся от покупного десерта ради такой вкуснятины

Если вы уже пробовали домашнее мороженое по британскому рецепту, самое время заняться экспериментами. Для этого вполне пригодится мороженое из огурцов и мяты.

Для рецепта Shuba не нужны дорогие или необычные продукты. Однако даже с несколькими ингредиентами можно включить внутреннего "алхимика" и поэкспериментировать. Готовы?

Как приготовить мороженое из огурцов и мяты

Ингредиенты на 4 порции:

огурец свежий — 500 г;

мед — 200 мл;

сливки 33% — 200 мл;

греческий йогурт — 200 мл;

мята — 2 ст. л.;

соль — 2 г;

лимон, сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Нарежьте мяту, положите в кастрюлю, добавьте сливки и доведите до кипения. Убавьте огонь, добавьте йогурт и мед, перемешайте до полного растворения меда. Отложите, пока масса не остынет. Очистите половину огурца, удалите семена и сердцевину. Мякоть измельчите в кухонном комбайне или блендере. Влейте сливочную смесь и снова взбейте, добавив лимонный сок и соль. Смесь протрите через сито до максимально гладкой текстуры, тщательно охладите перед взбиванием в мороженице. Затем выложите в мороженую и готовьте согласно инструкциям. Переложите в контейнер и заморозьте на 2 часа для застывания.

Если хочется простого рецепта вкусного десерта, просто положите йогурт в морозилку. Такая вкуснятина будет вашей любимой!