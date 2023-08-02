Такой десерт не продается в магазине: фантастический рецепт мороженого из огурцов и мяты
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Даже дети откажутся от покупного десерта ради такой вкуснятины
Если вы уже пробовали домашнее мороженое по британскому рецепту, самое время заняться экспериментами. Для этого вполне пригодится мороженое из огурцов и мяты.
Для рецепта Shuba не нужны дорогие или необычные продукты. Однако даже с несколькими ингредиентами можно включить внутреннего "алхимика" и поэкспериментировать. Готовы?
Как приготовить мороженое из огурцов и мяты
Ингредиенты на 4 порции:
- огурец свежий — 500 г;
- мед — 200 мл;
- сливки 33% — 200 мл;
- греческий йогурт — 200 мл;
- мята — 2 ст. л.;
- соль — 2 г;
- лимон, сок — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Нарежьте мяту, положите в кастрюлю, добавьте сливки и доведите до кипения. Убавьте огонь, добавьте йогурт и мед, перемешайте до полного растворения меда. Отложите, пока масса не остынет.
- Очистите половину огурца, удалите семена и сердцевину. Мякоть измельчите в кухонном комбайне или блендере. Влейте сливочную смесь и снова взбейте, добавив лимонный сок и соль.
- Смесь протрите через сито до максимально гладкой текстуры, тщательно охладите перед взбиванием в мороженице. Затем выложите в мороженую и готовьте согласно инструкциям.
- Переложите в контейнер и заморозьте на 2 часа для застывания.
Если хочется простого рецепта вкусного десерта, просто положите йогурт в морозилку. Такая вкуснятина будет вашей любимой!