Розкіш у кожному ковтку: солодка наливка з чорниці на зиму
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Простий рецепт смачного солодкого алкоголю
Ми розповідали, як приготувати смачну малинову наливку з цитрусовими нотками. Тепер ділимось рецептом смачної чорничної смакоти.
Для наливки підійде стигла, соковита і солодка чорниця. Такий напій може зберігатись декілька років. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
Чорниця -1.5 кг
Цукор — 500 г
Горілка — 300 мл
Вода — 300 л
Спосіб приготування:
- Ягоди не миємо, перебираємо від листя й гілочок. Чавимо товкачем або перебиваємо блендером.
- Перекладаємо заготовку його у банку. Додаємо цукор, горілку і воду.
- Ретельно перемішуємо. Накриваємо марлею і залишаємо у темному місці за температури 18-25°C. Щодня перемішуємо — це важливо.
- Як тільки помітите ознаки бродіння (піна на поверхні, шипіння тощо), заміняємо марлю на медичну рукавичку. В одному пальці рукавички робимо маленьку дірочку.
- Приблизно через 30-50 діб напій відіграє. Це буде видно по тому, як здується рукавичка, а на дні з’явиться осад.
- Тоді проціджуємо наливку через 2-3 шари марлі. Можна покласти й шар вати. Готову наливку розливаємо по пляшках і закорковуємо.
Така наливка у холодильнику або підвалі зберігається до 2-3 років. Також ми розповідали, як приготувати смачне ягідне мохіто.