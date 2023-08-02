Розкіш у кожному ковтку: солодка наливка з чорниці на зиму

Простий рецепт смачного солодкого алкоголю

Ми розповідали, як приготувати смачну малинову наливку з цитрусовими нотками. Тепер ділимось рецептом смачної чорничної смакоти.

Для наливки підійде стигла, соковита і солодка чорниця. Такий напій може зберігатись декілька років. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Чорниця -1.5 кг

Цукор — 500 г

Горілка — 300 мл

Вода — 300 л

Спосіб приготування:

Ягоди не миємо, перебираємо від листя й гілочок. Чавимо товкачем або перебиваємо блендером. Перекладаємо заготовку його у банку. Додаємо цукор, горілку і воду. Ретельно перемішуємо. Накриваємо марлею і залишаємо у темному місці за температури 18-25°C. Щодня перемішуємо — це важливо. Як тільки помітите ознаки бродіння (піна на поверхні, шипіння тощо), заміняємо марлю на медичну рукавичку. В одному пальці рукавички робимо маленьку дірочку. Приблизно через 30-50 діб напій відіграє. Це буде видно по тому, як здується рукавичка, а на дні з’явиться осад. Тоді проціджуємо наливку через 2-3 шари марлі. Можна покласти й шар вати. Готову наливку розливаємо по пляшках і закорковуємо.

Така наливка у холодильнику або підвалі зберігається до 2-3 років. Також ми розповідали, як приготувати смачне ягідне мохіто.