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Роскошь в каждом глотке: сладкая наливка из черники на зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая наливка может храниться несколько лет
Такая наливка может храниться несколько лет. Фото shuba.life

Простой рецепт вкусного сладкого алкоголя

Мы рассказывали, как приготовить вкусную малиновую наливку с цитрусовыми нотками. Теперь делимся рецептом вкусной черничной вкусности.

Для наливки подойдет спелая, сочная и сладкая черника. Такой напиток может храниться несколько лет. Рецептом разделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Черника -1.5 кг

Сахар — 500 г

Водка — 300 мл

Вода — 300 л

Способ приготовления:

  1. Ягоды не моем, перебираем от листьев и веточек. Чавим пестиком или перебиваем блендером.
  2. Переводим заготовку его в банке. Добавляем сахар, водку и воду.
  3. Тщательно перемешиваем. Накрываем марлей и оставляем в темном месте при температуре 18-25°C. Каждый день перемешиваем – это важно.
  4. Как заметите признаки брожения (пена на поверхности, шипение и т.п.), заменяем марлю на медицинскую перчатку. В одном пальце перчатки делаем маленькую дырочку.
  5. Приблизительно через 30-50 суток напиток играет важную роль. Это будет видно после того, как сдувается перчатка, а на дне появится осадок.
  6. Тогда процеживаем наливку через 2-3 слоя марли. Можно положить и слой ваты. Готовую наливку разливаем по бутылкам и закупориваем.

Такая наливка в холодильнике или в подвале хранится до 2-3 лет. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное ягодное мохито.

Теги:
#Рецепт #Алкоголь #Напиток #Черника