Роскошь в каждом глотке: сладкая наливка из черники на зиму

Простой рецепт вкусного сладкого алкоголя

Мы рассказывали, как приготовить вкусную малиновую наливку с цитрусовыми нотками. Теперь делимся рецептом вкусной черничной вкусности.

Для наливки подойдет спелая, сочная и сладкая черника. Такой напиток может храниться несколько лет. Рецептом разделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Черника -1.5 кг

Сахар — 500 г

Водка — 300 мл

Вода — 300 л

Способ приготовления:

Ягоды не моем, перебираем от листьев и веточек. Чавим пестиком или перебиваем блендером. Переводим заготовку его в банке. Добавляем сахар, водку и воду. Тщательно перемешиваем. Накрываем марлей и оставляем в темном месте при температуре 18-25°C. Каждый день перемешиваем – это важно. Как заметите признаки брожения (пена на поверхности, шипение и т.п.), заменяем марлю на медицинскую перчатку. В одном пальце перчатки делаем маленькую дырочку. Приблизительно через 30-50 суток напиток играет важную роль. Это будет видно после того, как сдувается перчатка, а на дне появится осадок. Тогда процеживаем наливку через 2-3 слоя марли. Можно положить и слой ваты. Готовую наливку разливаем по бутылкам и закупориваем.

Такая наливка в холодильнике или в подвале хранится до 2-3 лет. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное ягодное мохито.