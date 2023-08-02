Роскошь в каждом глотке: сладкая наливка из черники на зиму
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Простой рецепт вкусного сладкого алкоголя
Мы рассказывали, как приготовить вкусную малиновую наливку с цитрусовыми нотками. Теперь делимся рецептом вкусной черничной вкусности.
Для наливки подойдет спелая, сочная и сладкая черника. Такой напиток может храниться несколько лет. Рецептом разделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
Черника -1.5 кг
Сахар — 500 г
Водка — 300 мл
Вода — 300 л
Способ приготовления:
- Ягоды не моем, перебираем от листьев и веточек. Чавим пестиком или перебиваем блендером.
- Переводим заготовку его в банке. Добавляем сахар, водку и воду.
- Тщательно перемешиваем. Накрываем марлей и оставляем в темном месте при температуре 18-25°C. Каждый день перемешиваем – это важно.
- Как заметите признаки брожения (пена на поверхности, шипение и т.п.), заменяем марлю на медицинскую перчатку. В одном пальце перчатки делаем маленькую дырочку.
- Приблизительно через 30-50 суток напиток играет важную роль. Это будет видно после того, как сдувается перчатка, а на дне появится осадок.
- Тогда процеживаем наливку через 2-3 слоя марли. Можно положить и слой ваты. Готовую наливку разливаем по бутылкам и закупориваем.
Такая наливка в холодильнике или в подвале хранится до 2-3 лет. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное ягодное мохито.