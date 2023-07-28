Пьянящая вкусность: рецепт ароматной малиновой наливки от украинской блогерки

Вкус получается очень насыщенным

Лето – пора экспериментов, в том числе, алкогольных, со свежими продуктами. Мы рассказывали, как приготовить мохито дома. Теперь делимся рецептом вкуснейшей малиновой наливки.

Рецептом напитка в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша Настя Цукат. Из этого количества продуктов выходит три литра вкусной малиновой наливки с цитрусовыми нотками. Готовить ее лучше сразу в трехлитровой банке.

Ингредиенты:

500 г малины;

150 г сахара;

0,5 л водки;

один апельсин.

Способ приготовления:

Чистые и сухие ягоды засыпаем в банку. Добавляем сахар. Тщательно разминаем все вместе пестиком или другим способом. Добавляем апельсин, порезанный на ломтики. Заливаем водкой и перемешиваем. Банку накрываем крышкой. Эта наливка должна настояться. На это уйдет семь дней при комнатной температуре. Процедите наливку через сито. Храните в стекле под крышкой.

Напиток получается очень опьяняющий, сладкий и ароматный. Кстати, водку можно добавлять не только в напитки – мы рассказывали, как приготовить вкусные пирожки с "алкогольным" тестом.