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Пьянящая вкусность: рецепт ароматной малиновой наливки от украинской блогерки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Приготовьте этот напиток, если вы любите наливки
Приготовьте этот напиток, если вы любите наливки. Фото shuba.life

Вкус получается очень насыщенным

Лето – пора экспериментов, в том числе, алкогольных, со свежими продуктами. Мы рассказывали, как приготовить мохито дома. Теперь делимся рецептом вкуснейшей малиновой наливки.

Рецептом напитка в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша Настя Цукат. Из этого количества продуктов выходит три литра вкусной малиновой наливки с цитрусовыми нотками. Готовить ее лучше сразу в трехлитровой банке.

Ингредиенты:

  • 500 г малины;
  • 150 г сахара;
  • 0,5 л водки;
  • один апельсин.

Способ приготовления:

  1. Чистые и сухие ягоды засыпаем в банку. Добавляем сахар.
  2. Тщательно разминаем все вместе пестиком или другим способом. Добавляем апельсин, порезанный на ломтики.
  3. Заливаем водкой и перемешиваем. Банку накрываем крышкой.
  4. Эта наливка должна настояться. На это уйдет семь дней при комнатной температуре.
  5. Процедите наливку через сито. Храните в стекле под крышкой.

Напиток получается очень опьяняющий, сладкий и ароматный. Кстати, водку можно добавлять не только в напитки – мы рассказывали, как приготовить вкусные пирожки с "алкогольным" тестом.

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#Рецепт #Алкоголь #Напиток #Малина