Пьянящая вкусность: рецепт ароматной малиновой наливки от украинской блогерки
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Вкус получается очень насыщенным
Лето – пора экспериментов, в том числе, алкогольных, со свежими продуктами. Мы рассказывали, как приготовить мохито дома. Теперь делимся рецептом вкуснейшей малиновой наливки.
Рецептом напитка в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша Настя Цукат. Из этого количества продуктов выходит три литра вкусной малиновой наливки с цитрусовыми нотками. Готовить ее лучше сразу в трехлитровой банке.
Ингредиенты:
- 500 г малины;
- 150 г сахара;
- 0,5 л водки;
- один апельсин.
Способ приготовления:
- Чистые и сухие ягоды засыпаем в банку. Добавляем сахар.
- Тщательно разминаем все вместе пестиком или другим способом. Добавляем апельсин, порезанный на ломтики.
- Заливаем водкой и перемешиваем. Банку накрываем крышкой.
- Эта наливка должна настояться. На это уйдет семь дней при комнатной температуре.
- Процедите наливку через сито. Храните в стекле под крышкой.
Напиток получается очень опьяняющий, сладкий и ароматный. Кстати, водку можно добавлять не только в напитки – мы рассказывали, как приготовить вкусные пирожки с "алкогольным" тестом.