Приготуйте це — і всі будуть думати, що у банці гриби: рецепт фантастичної заготівлі

Якщо шукали рецепт заготівлі з баклажанів — то знайшли ідеальний

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму кабачки. Але з баклажанами ситуація дещо складніша — дуже просто зіпсувати закуску. Але все вдасться, якщо ви скористаєтесь перевіреним рецептом.

Як закрити баклажани, розповіли на порталі "Коліжанка"" за цим рецептом виходять такі смачні, що на смак їх важко відрізнити від грибів.

Інгредієнти:

баклажани – 5 кг

часник – 200-300 г

кріп – 350 г

олія – 350 мл

кубик грибний – 2 шт.

вода – 3 л

оцет – 250 мл

сіль – 4 ст.л.

Спосіб приготування:

Нарізаємо баклажани кубиками. У каструлі змішуємо воду, сіль і оцет. Доводимо до кипіння і опускаємо в рідину частину баклажанів. Проварюємо овочі 3 хвилини після закипання і перекладаємо на тарілку. Повторюємо з рештою баклажанів. Дрібно кришимо кріп і часник. Додаємо до баклажанів разом з олією та грибними кубиками-приправами. Розкладаємо суміш по стерильних банках, трохи утрамбовуючи. Кришки заливаємо окропом. На дно великої каструлі кладемо рушничок, наливаємо воду. Занурюємо банки в воду так, щоб вона сягала плічок. Накриваємо кришками і стерилізуємо 15-20 хвилин після закипання. Потім одразу закриваємо кришками.

Баклажани чудово зберігаються в темному прохолодному місці. Ця чудова овочева закуска стане гарним доповненням до м’ясних страв, таких як соковиті мазурики.