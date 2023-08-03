Паличка-виручалочка на будь-який випадок: намазка з перцю буде в холодильнику цілий рік

Спробуєте раз — і готуватимете постійно

Хіба можна собі уявити перекус без різноманітних паштетів і намазок? Тільки уявіть, як подаєте до них смажені на часниковій олії грінки, або просто ставите в скляних красивих баночках, щоб кожен сам вибрав, скільки зачерпнути ножем. Ідеально!

Бутербродна намазка з болгарського перцю за рецептом Shuba — легкий і смачний соус, з яким ваші перекушування стануть ще кращими. М’який і бархатистий крем з перцю, часнику, фети, вершкового масла та зелені можна використовувати для приготування брускет, грінок або бутербродів. Є таку намазку краще за свіжу, але вона чудово зберігається в холодильнику кілька днів.

Як приготувати бутербродну намазку з болгарського перцю

Інгредієнти на 2 порції:

перець болгарський червоний – 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

фета — 250 г;

масло вершкове — 50 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Болгарський перець помийте, видаліть серцевину, м'якуш наріжте шматочками. Очистьте і пропустіть через часник прес, поріжте фету кубиками. Зелень також промийте, обсушіть і дрібно наріжте. Підготовлені інгредієнти покладіть у чашу блендера разом із вершковим маслом. Посоліть, поперчіть та перебийте до однорідної маси. Перед подачею поставте холодильник на 30 хвилин.

Потім намажте готову намазку на грінки з|із| білого хліба і відразу подавайте до столу! Смачного!