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Паличка-виручалочка на будь-який випадок: намазка з перцю буде в холодильнику цілий рік

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку намазку можна приготувати з перців різного кольору
Таку намазку можна приготувати з перців різного кольору. Фото shuba.life

Спробуєте раз — і готуватимете постійно

Хіба можна собі уявити перекус без різноманітних паштетів і намазок? Тільки уявіть, як подаєте до них смажені на часниковій олії грінки, або просто ставите в скляних красивих баночках, щоб кожен сам вибрав, скільки зачерпнути ножем. Ідеально!

Бутербродна намазка з болгарського перцю за рецептом Shuba — легкий і смачний соус, з яким ваші перекушування стануть ще кращими. М’який і бархатистий крем з перцю, часнику, фети, вершкового масла та зелені можна використовувати для приготування брускет, грінок або бутербродів. Є таку намазку краще за свіжу, але вона чудово зберігається в холодильнику кілька днів.

Як приготувати бутербродну намазку з болгарського перцю

Інгредієнти на 2 порції:

  • перець болгарський червоний – 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • фета — 250 г;
  • масло вершкове — 50 г;
  • сіль, перець чорний мелений, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Болгарський перець помийте, видаліть серцевину, м'якуш наріжте шматочками.
  2. Очистьте і пропустіть через часник прес, поріжте фету кубиками. Зелень також промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
  3. Підготовлені інгредієнти покладіть у чашу блендера разом із вершковим маслом. Посоліть, поперчіть та перебийте до однорідної маси.
  4. Перед подачею поставте холодильник на 30 хвилин.

Потім намажте готову намазку на грінки з|із| білого хліба і відразу подавайте до столу! Смачного!

Теги:
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