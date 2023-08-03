Палочка-выручалочка на любой случай: намазка из перца будет в холодильнике круглый год
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Попробуете раз — и будете готовить постоянно
Разве можно себе представить перекус без разнообразных паштетов и намазок? Только представьте, как подаете к ним жаренные на чесночном масле гренки, или просто ставите в стеклянных красивых баночках, чтобы каждый сам выбрал, какое количество зачерпнуть ножом. Идеально!
Бутербродная намазка из болгарского перца по рецепту Shuba — легкий и вкусный соус, с которым ваши перекусы станут еще лучше. Мягкий и бархатистый крем из перца, чеснока, феты, сливочного масла и зелени, можно использовать для приготовления брускетт, гренок или бутербродов. Есть такую намазку лучше свежей, но она прекрасно хранится в холодильнике несколько дней.
Как приготовить бутербродную намазку из болгарского перца
Ингредиенты на 2 порции:
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- фета — 250 г;
- масло сливочное — 50 г;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Болгарский перец помойте, удалите сердцевину, мякоть нарежьте кусочками.
- Очистите и пропустите через пресс чеснок, порежьте фету кубиками. Зелень также помойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Подготовленные ингредиенты положите в чашу блендера вместе со сливочным маслом. Посолите, поперчите и перебейте до однородной массы.
- Перед подачей поставьте в холодильник на 30 минут.
Затем намажьте готовую намазку на гренки из белого хлеба и сразу подавайте к столу! Приятного аппетита!