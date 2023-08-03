Палочка-выручалочка на любой случай: намазка из перца будет в холодильнике круглый год

Попробуете раз — и будете готовить постоянно

Разве можно себе представить перекус без разнообразных паштетов и намазок? Только представьте, как подаете к ним жаренные на чесночном масле гренки, или просто ставите в стеклянных красивых баночках, чтобы каждый сам выбрал, какое количество зачерпнуть ножом. Идеально!

Бутербродная намазка из болгарского перца по рецепту Shuba — легкий и вкусный соус, с которым ваши перекусы станут еще лучше. Мягкий и бархатистый крем из перца, чеснока, феты, сливочного масла и зелени, можно использовать для приготовления брускетт, гренок или бутербродов. Есть такую намазку лучше свежей, но она прекрасно хранится в холодильнике несколько дней.

Как приготовить бутербродную намазку из болгарского перца

Ингредиенты на 2 порции:

перец болгарский красный — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

фета — 250 г;

масло сливочное — 50 г;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Болгарский перец помойте, удалите сердцевину, мякоть нарежьте кусочками. Очистите и пропустите через пресс чеснок, порежьте фету кубиками. Зелень также помойте, обсушите и мелко нарежьте. Подготовленные ингредиенты положите в чашу блендера вместе со сливочным маслом. Посолите, поперчите и перебейте до однородной массы. Перед подачей поставьте в холодильник на 30 минут.

Затем намажьте готовую намазку на гренки из белого хлеба и сразу подавайте к столу! Приятного аппетита!