Рус

Додайте до макаронів соус з кабачків і сиру — і близькі з’їдять все миттю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Соус та кабачків, трав та сиру зробить макарони неймовірними
Соус та кабачків, трав та сиру зробить макарони неймовірними. Фото shuba.life

Смачний обід за півгодини

Якщо ви вже спробували м’ясну підливу до макаронів, саме час поекспериментувати. Макарони з соусом з кабачків та сиру – чудовий варіант для цього!

У соусу з кабачків за рецептом Shuba ніжний кремовий соус. Він додасть нових ноток звичній пасті. Кабачки добре поєднуються з пряними травами, зокрема, базиліком, орегано та м’ятою — саме це робить страву свіжою та ароматною.

Як приготувати макарони з соусом з кабачків та сиру

Інгредієнти на 6 порцій:

  • макарони — 300 г;
  • кабачки — 1 кг;
  • рослинна олія — 100 мл;
  • цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • вершки 10% кімнатної температури — 200 мл;
  • сир твердий — 50 г;
  • перець чорний мелений, базилік, гілочка, м’ята, червоний перець чилі — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковуванні. Одну склянку води від макаронів залиште.
  2. Кабачки помийте, натріть на великій тертці. Наріжте очищену цибулю та часник, листя пряної зелені.
  3. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажте на ній цибулю протягом 3 хвилин. Додайте пластівці перцю і часник і готуйте 1 хвилину.
  4. Туди додайте кабачки, половину нарізаної зелені. Посоліть, поперчіть. Збільшити вогонь. Коли сік із кабачків почне кипіти, накрийте кришкою, зменште вогонь та тушкуйте протягом 15 хвилин.
  5. Змішайте вершки з водою з-під макаронів у співвідношенні 2 частини вершків на 1 частину води. Рідину, що вийшла, і зелень, що залишилася, додайте до кабачків, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Вимкніть вогонь. Додайте тертий сир і подавайте.

Приготуйте до макаронів пиріг з куркою та чорною смородиною за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Соус #Макарони #Готуємо вдома