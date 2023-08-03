Додайте до макаронів соус з кабачків і сиру — і близькі з’їдять все миттю

Смачний обід за півгодини

Якщо ви вже спробували м’ясну підливу до макаронів, саме час поекспериментувати. Макарони з соусом з кабачків та сиру – чудовий варіант для цього!

У соусу з кабачків за рецептом Shuba ніжний кремовий соус. Він додасть нових ноток звичній пасті. Кабачки добре поєднуються з пряними травами, зокрема, базиліком, орегано та м’ятою — саме це робить страву свіжою та ароматною.

Як приготувати макарони з соусом з кабачків та сиру

Інгредієнти на 6 порцій:

макарони — 300 г;

кабачки — 1 кг;

рослинна олія — 100 мл;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

вершки 10% кімнатної температури — 200 мл;

сир твердий — 50 г;

перець чорний мелений, базилік, гілочка, м’ята, червоний перець чилі — на смак.

Спосіб приготування:

Відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковуванні. Одну склянку води від макаронів залиште. Кабачки помийте, натріть на великій тертці. Наріжте очищену цибулю та часник, листя пряної зелені. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажте на ній цибулю протягом 3 хвилин. Додайте пластівці перцю і часник і готуйте 1 хвилину. Туди додайте кабачки, половину нарізаної зелені. Посоліть, поперчіть. Збільшити вогонь. Коли сік із кабачків почне кипіти, накрийте кришкою, зменште вогонь та тушкуйте протягом 15 хвилин. Змішайте вершки з водою з-під макаронів у співвідношенні 2 частини вершків на 1 частину води. Рідину, що вийшла, і зелень, що залишилася, додайте до кабачків, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Вимкніть вогонь. Додайте тертий сир і подавайте.

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