Добавьте к макаронам соус из кабачков и сыра - и близкие съедят все мигом

Вкусный обед за полчаса

Если вы уже попробовали мясную подливу к макаронам, самое время поэкспериментировать. Макароны с соусом из кабачков и сыра — отличный вариант для этого!

У соуса из кабачков по рецепту Shuba нежный и кремовый соус. Он придаст новые нотки привычной пасте. Кабачки хорошо сочетаются с пряными травами, в частности, базиликом, орегано и мятой — именно это делает блюдо свежим и ароматным.

Как приготовить макароны с соусом из кабачков и сыра

Ингредиенты на 6 порций:

макароны — 300 г;

кабачки — 1 кг;

растительное масло — 100 мл;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сливки 10% комнатной температуры — 200 мл;

сыр твердый — 50 г;

перец черный молотый, базилик, веточка, мята, красный перец чили — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите макароны согласно инструкции на упаковке. Один стакан воды от макарон оставьте. Кабачки помойте, натрите на крупной терке. Нарежьте очищенные лук и чеснок, листья пряной зелени. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте на ней лук в течение 3 минут. Добавьте хлопья перца и чеснок и готовьте 1 минуту. Туда же добавьте кабачки, половину нарезанной зелени. Посолите, поперчите. Увеличьте огонь. Когда сок из кабачков начнет кипеть, накройте крышкой и уменьшите огонь и тушите на протяжении 15 минут. Смешайте сливки с водой из-под макарон в соотношении 2 части сливок на 1 часть воды. Получившуюся жидкость и оставшуюся зелень добавьте к кабачкам, доведите до кипения, но не кипятите. Выключите огонь. Добавьте тертый сыр и подавайте.

Приготовьте к макаронам пирог с курицей и черной смородиной по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!