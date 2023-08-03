Простий рецепт від досвідчених шашличників: як приготувати найсмачніше м’ясо в сметані

Не відірветься, поки все не з’їсте

Навряд чи хтось відмовиться від приголомшливого шашлику! Рецептів приготування м’яса — неймовірна кількість, але ми все одно шукаємо найкращий.

Можна не шукати — перед вами ідеальний рецепт шашлику від Shuba. Маринування з додаванням молочних продуктів пом’якшує м’ясо і надає йому приємного смаку, тому сметана тут — зірка рецепту! На приготування шашлику йде зовсім мало часу, тому якщо ви не пробували готувати таким чином — саме час спробувати!

Як приготувати курячий шашлик у сметані

Інгредієнти на 5 порцій:

куряче філе — 1 кг;

сметана — 300 г;

кетчуп — 150 г;

сіль, перець чорний мелений, приправа до курки, гілочка базиліка — на смак.

Спосіб приготування:

Підготуйте куряче філе: помийте, обсушіть та наріжте великими кубиками. Покладіть у каструлю, посоліть, поперчіть, додайте спеції. Потім залийте сметаною, перемішайте, накрийте кришкою і покладіть в холодильник на три години маринуватися. Замариноване м’ясо нанизуйте на шампури та смажте над гарячим вугіллям до готовності, постійно перевертаючи. Шашлик має бути рум’яним, але не пересушеним – для цього знадобиться не більше 20 хвилин.

Подавайте готовий шашлик з гілочками базиліка та домашнім кетчупом. Смачного!