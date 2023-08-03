Простой рецепт от бывалых шашлычников: как приготовить вкуснейшее мясо в сметане

Не оторветесь, пока все не съедите

Вряд ли кто-то откажется от потрясающего шашлыка! Рецептов приготовления мяса — неимоверное количество, но мы все равно ищем лучший.

Можно не искать — перед вами идеальный рецепт шашлыка от Shuba. Маринование с добавлением молочных продуктов смягчает мясо и придает ему приятный вкус, поэтому сметана здесь — звезда рецепта! На приготовления шашлыка уходит совсем мало времени, поэтому если вы не пробовали готовить таким образом — самое время попробовать!

Как приготовить куриный шашлык в сметане

Ингредиенты на 5 порций:

куриное филе — 1 кг;

сметана — 300 г;

кетчуп — 150 г;

соль, перец черный молотый, приправа к курице, веточка базилика — по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте куриное филе: помойте, обсушите и нарежьте большими кубиками. Положите в кастрюлю, посолите, поперчите, добавьте специи. Затем залейте сметаной, перемешайте, накройте крышкой и положите в холодильник мариноваться на три часа. Замаринованное мясо нанизывайте на шампуры и жарьте над горячими углями до готовности, все время переворачивая. Шашлык должен быть румяным, но не пересушенным — для этого понадобиться не более 20 минут.

Подавайте готовый шашлык с веточками базилика и домашним кетчупом. Приятного аппетита!