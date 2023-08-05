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Фарширований перець за італійським рецептом коханий буде їсти один за одним

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніший фарширований перець по-італійськи
Найсмачніший фарширований перець по-італійськи. Фото shuba.life

Готуємо класичну страву по-новому

Ви вважаєте, що тільки у нас люблять фарширований перець? Ні, його готують у багатьох країнах.

А бажаєте дізнатися, як це роблять в Італії? Shuba розповідає, що італійці як начинку використовують яловичий фарш, сир, зелень та часник, а сам перець при цьому розрізають на дві половинки. Як бачите, фарширувати перець — справа нескладна, тому беремо продукти та йдемо готувати.

Як приготувати фарширований перець по-італійськи

Інгредієнти на 6 порцій:

  • перець солодкий — 3 шт.;
  • яловичий фарш — 250 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • петрушка, гілочка — 10 г;
  • сало сиров’ялене — 30 г;
  • шпинат — 30 г;
  • моцарела — 250 г;
  • пармезан тертий – 7 г;
  • панірувальні сухарі — 30 г;
  • вода — 100 г;
  • оливкова олія — 10 мл;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Перець очистьте, розріжте навпіл. Сало наріжте кубиками. Часник почавіть боковою стороною ножа. Петрушку та шпинат подрібніть. Моцарелу наріжте скибочками.
  2. Форму для випікання змастіть оливковою олією, а духовку розігрійте до 180 градусів.
  3. Змішайте в мисці часник, петрушку, шпинат та сало. В масу додайте фарш, пармезан, панірувальні сухарі, яйця, воду, оливкову олію та сіль, все перемішайте до однорідного стану.
  4. У перець покладіть начинку, зверху викладіть м’який сир, петрушку з цибулею та панірувальні сухарі.
  5. Викладіть перець у форму для випікання. Надішліть запікатися в духовку на 30-35 хвилин.

Подавайте такий перець з приголомшливою закускою італійською і насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Готуємо вдома #Фарширований перець