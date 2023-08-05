Фарширований перець за італійським рецептом коханий буде їсти один за одним
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Готуємо класичну страву по-новому
Ви вважаєте, що тільки у нас люблять фарширований перець? Ні, його готують у багатьох країнах.
А бажаєте дізнатися, як це роблять в Італії? Shuba розповідає, що італійці як начинку використовують яловичий фарш, сир, зелень та часник, а сам перець при цьому розрізають на дві половинки. Як бачите, фарширувати перець — справа нескладна, тому беремо продукти та йдемо готувати.
Як приготувати фарширований перець по-італійськи
Інгредієнти на 6 порцій:
- перець солодкий — 3 шт.;
- яловичий фарш — 250 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- петрушка, гілочка — 10 г;
- сало сиров’ялене — 30 г;
- шпинат — 30 г;
- моцарела — 250 г;
- пармезан тертий – 7 г;
- панірувальні сухарі — 30 г;
- вода — 100 г;
- оливкова олія — 10 мл;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Перець очистьте, розріжте навпіл. Сало наріжте кубиками. Часник почавіть боковою стороною ножа. Петрушку та шпинат подрібніть. Моцарелу наріжте скибочками.
- Форму для випікання змастіть оливковою олією, а духовку розігрійте до 180 градусів.
- Змішайте в мисці часник, петрушку, шпинат та сало. В масу додайте фарш, пармезан, панірувальні сухарі, яйця, воду, оливкову олію та сіль, все перемішайте до однорідного стану.
- У перець покладіть начинку, зверху викладіть м’який сир, петрушку з цибулею та панірувальні сухарі.
- Викладіть перець у форму для випікання. Надішліть запікатися в духовку на 30-35 хвилин.
Подавайте такий перець з приголомшливою закускою італійською і насолоджуйтесь. Смачного!