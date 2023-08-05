Фарширований перець за італійським рецептом коханий буде їсти один за одним

Готуємо класичну страву по-новому

Ви вважаєте, що тільки у нас люблять фарширований перець? Ні, його готують у багатьох країнах.

А бажаєте дізнатися, як це роблять в Італії? Shuba розповідає, що італійці як начинку використовують яловичий фарш, сир, зелень та часник, а сам перець при цьому розрізають на дві половинки. Як бачите, фарширувати перець — справа нескладна, тому беремо продукти та йдемо готувати.

Як приготувати фарширований перець по-італійськи

Інгредієнти на 6 порцій:

перець солодкий — 3 шт.;

яловичий фарш — 250 г;

яйця курячі — 2 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

петрушка, гілочка — 10 г;

сало сиров’ялене — 30 г;

шпинат — 30 г;

моцарела — 250 г;

пармезан тертий – 7 г;

панірувальні сухарі — 30 г;

вода — 100 г;

оливкова олія — 10 мл;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Перець очистьте, розріжте навпіл. Сало наріжте кубиками. Часник почавіть боковою стороною ножа. Петрушку та шпинат подрібніть. Моцарелу наріжте скибочками. Форму для випікання змастіть оливковою олією, а духовку розігрійте до 180 градусів. Змішайте в мисці часник, петрушку, шпинат та сало. В масу додайте фарш, пармезан, панірувальні сухарі, яйця, воду, оливкову олію та сіль, все перемішайте до однорідного стану. У перець покладіть начинку, зверху викладіть м’який сир, петрушку з цибулею та панірувальні сухарі. Викладіть перець у форму для випікання. Надішліть запікатися в духовку на 30-35 хвилин.

Подавайте такий перець з приголомшливою закускою італійською і насолоджуйтесь. Смачного!