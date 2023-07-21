З магазину — тільки з найсмачнішим перцем: дивовижний спосіб визначити, який солодший

Виявляється, насолода перцю можна "рахувати" з його форми

Болгарський перець — смачний, соковитий і часом солодкий овоч. Однак навряд чи існує людина, яка б не дивувалася, чому один плід болгарського перцю солодкий, а інший ні.

Виявляється, смак болгарського перцю можна визначити ще до того, як ви його спробували. Як у цьому допоможе форма овочу, розповімо разом із "Главредом". Так ви зможете вибрати солодкий і соковитий перець, лише глянувши на плід з усіх боків.

На що варто звернути увагу при виборі перцю

Можливо, ви про це не знали, але перець буває чоловічої та жіночої статі. Розпізнати підлогу можна за кількістю насіння. Перець чоловічої статі містить набагато більше насіння, ніж перець жіночої статі.

Дізнатися стать перцю можна дуже просто — за формою. Якщо ви перевернете перець догори ногами, то побачите, що деякі перці мають три камери (горбок), а інші — чотири. Той, у якого три камери – перець чоловічої статі.

Як перець смачніший — чоловічий чи жіночий

Перець жіночої статі солодший, тому найкраще його вживати у сирому вигляді. А ось для пікантних страв краще все ж таки використовувати перець чоловічої статі.

Вибрали перець? Тоді саме час законсервувати його з медом на зиму.