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Фаршированный перец по итальянскому рецепту любимый будет есть один за другим

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкуснейший фаршированный перец по-итальянски
Вкуснейший фаршированный перец по-итальянски. Фото shuba.life

Готовим классическое блюдо по-новому

Вы считаете, что только у нас любят фаршированный перец? Нет, его готовят во многих странах.

А хотите узнать, как это делают в Италии? Shuba рассказывает, что итальянцы в качестве начинки используют говяжий фарш, сыр, зелень и чеснок, а сам перец при этом разрезают на две половинки. Как видите, фаршировать перец — дело несложное, поэтому берем продукты и идем готовить.

Как приготовить фаршированный перец по-итальянски

Ингредиенты на 6 порций:

  • перец сладкий — 3 шт.;
  • говяжий фарш — 250 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • петрушка, веточка — 10 г;
  • сало сыровяленое — 30 г;
  • шпинат — 30 г;
  • моцарелла — 250 г;
  • пармезан тертый — 7 г;
  • панировочные сухари — 30 г;
  • вода — 100 г;
  • оливковое масло — 10 мл;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Перец очистите, разрежьте пополам. Сало нарежьте кубиками. Чеснок подавите боковой стороной ножа. Петрушку и шпинат измельчите. Моцареллу нарежьте ломтиками.
  2. Форму для выпечки смажьте оливковым маслом, а духовку разогрейте до 180 градусов.
  3. Смешайте в миске чеснок, петрушку, шпинат и сало. В массу добавьте фарш, пармезан, панировочные сухари, яйца, воду, оливковое масло и соль, все перемешайте до однородного состояния.
  4. В перец положите начинку, сверху выложите мягкий сыр, петрушку с луком и панировочные сухари.
  5. Выложите перец в форму для выпечки. Отправьте запекаться в духовку на 30-35 минут.

Подавайте такой перец с потрясающей закуской по-итальянски и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Готовим дома #Фаршированный перец