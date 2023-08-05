Фаршированный перец по итальянскому рецепту любимый будет есть один за другим
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Готовим классическое блюдо по-новому
Вы считаете, что только у нас любят фаршированный перец? Нет, его готовят во многих странах.
А хотите узнать, как это делают в Италии? Shuba рассказывает, что итальянцы в качестве начинки используют говяжий фарш, сыр, зелень и чеснок, а сам перец при этом разрезают на две половинки. Как видите, фаршировать перец — дело несложное, поэтому берем продукты и идем готовить.
Как приготовить фаршированный перец по-итальянски
Ингредиенты на 6 порций:
- перец сладкий — 3 шт.;
- говяжий фарш — 250 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- петрушка, веточка — 10 г;
- сало сыровяленое — 30 г;
- шпинат — 30 г;
- моцарелла — 250 г;
- пармезан тертый — 7 г;
- панировочные сухари — 30 г;
- вода — 100 г;
- оливковое масло — 10 мл;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Перец очистите, разрежьте пополам. Сало нарежьте кубиками. Чеснок подавите боковой стороной ножа. Петрушку и шпинат измельчите. Моцареллу нарежьте ломтиками.
- Форму для выпечки смажьте оливковым маслом, а духовку разогрейте до 180 градусов.
- Смешайте в миске чеснок, петрушку, шпинат и сало. В массу добавьте фарш, пармезан, панировочные сухари, яйца, воду, оливковое масло и соль, все перемешайте до однородного состояния.
- В перец положите начинку, сверху выложите мягкий сыр, петрушку с луком и панировочные сухари.
- Выложите перец в форму для выпечки. Отправьте запекаться в духовку на 30-35 минут.
Подавайте такой перец с потрясающей закуской по-итальянски и наслаждайтесь. Приятного аппетита!