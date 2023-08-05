Фаршированный перец по итальянскому рецепту любимый будет есть один за другим

Готовим классическое блюдо по-новому

Вы считаете, что только у нас любят фаршированный перец? Нет, его готовят во многих странах.

А хотите узнать, как это делают в Италии? Shuba рассказывает, что итальянцы в качестве начинки используют говяжий фарш, сыр, зелень и чеснок, а сам перец при этом разрезают на две половинки. Как видите, фаршировать перец — дело несложное, поэтому берем продукты и идем готовить.

Как приготовить фаршированный перец по-итальянски

Ингредиенты на 6 порций:

перец сладкий — 3 шт.;

говяжий фарш — 250 г;

яйца куриные — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

петрушка, веточка — 10 г;

сало сыровяленое — 30 г;

шпинат — 30 г;

моцарелла — 250 г;

пармезан тертый — 7 г;

панировочные сухари — 30 г;

вода — 100 г;

оливковое масло — 10 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Перец очистите, разрежьте пополам. Сало нарежьте кубиками. Чеснок подавите боковой стороной ножа. Петрушку и шпинат измельчите. Моцареллу нарежьте ломтиками. Форму для выпечки смажьте оливковым маслом, а духовку разогрейте до 180 градусов. Смешайте в миске чеснок, петрушку, шпинат и сало. В массу добавьте фарш, пармезан, панировочные сухари, яйца, воду, оливковое масло и соль, все перемешайте до однородного состояния. В перец положите начинку, сверху выложите мягкий сыр, петрушку с луком и панировочные сухари. Выложите перец в форму для выпечки. Отправьте запекаться в духовку на 30-35 минут.

Подавайте такой перец с потрясающей закуской по-итальянски и наслаждайтесь. Приятного аппетита!