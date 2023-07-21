С магазина - только с самым вкусным перцем: удивительный способ определить, какой слаще

Оказывается, сладость перца можно "считать" с его формы

Болгарский перец — вкусный, сочный и порой сладкий овощ. Однако вряд ли существует человек, который бы не удивлялся, почему один плод болгарского перца сладкий, а другой нет.

Оказывается, вкус болгарского перца можно определить еще до того как вы его попробовали. Как в этом поможет форма овоща, расскажем вместе с "Главредом". Так вы сможете выбрать сладкий и сочный перец, всего лишь взглянув на плод со всех сторон.

На что стоит обратить внимание при выборе перца

Возможно, вы об этом не знали, но перец бывает мужского и женского пола. Распознать пол можно по количеству семян. Перец мужского пола содержит гораздо больше семян, чем перец женского пола.

Узнать пол перца можно очень просто — по форме. Если вы перевернете перец вверх ногами, то увидите, что у некоторых перцев три камеры (бугорка), а у других — четыре. Тот, у которого три камеры — перец мужского пола.

Как перец вкуснее — мужской или женский

Перец женского пола более сладкий, поэтому лучше всего его употреблять в сыром виде. А вот для пикантных блюд лучше всё же использовать перец мужского пола.

Выбрали перец? Тогда самое время законсервировать его с медом на зиму.